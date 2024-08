Salto in lungo, Larissa Iapichino strappa il pass per la finale

Fonte: ItaliaTeam

Giungono ottime notizie per i colori azzurri: la 22enne toscana Larissa Iapichino si è qualificata per la finale del salto in lungo in programma giovedì 8 agosto a partire dalle ore 20. Grazie all'ottimo secondo salto ha ottenuto la misura di 6,87 metri (la seconda misura) superando il limite di qualificazione di 12 centimetri fissato in 6,75. La figlia di Fiona May e Gianni Iapichino, alla sua prima partecipazione alle Olimpiadi, potrà così giocarsi le sue chance tra le migliori dodici finaliste sperando in una medaglia.

Le parole dell'azzurra

Al termine della gara, ai microfoni di Rai Sport ha dichiarato che quella di oggi non è stata una gara facile ed è dimostrato " dal risultato di ragazze molto quotate che potevano fare benissimo ma hanno avuto difficoltà. Sono molto felice della mia qualificazione. Il lavoro di oggi è stato fatto, mi sono comportata bene, alla finale si ripartirà da zero, è un'altra cosa ma voglio dire la mia ". Quest'anno, finalmente, la saltatrice azzurra respira per la prima volta l'atmosfera olimpica che le fu negata tre anni fa a Tokyo a causa di un infortunio poco prima della partenza per il Giappone. Ripercorrendo le tappe che l'hanno portata al villaggio olimpico ha spiegato che " è la mia prima finale olimpica, la aspetto da tre anni. Ho ripensato a quando ero piccola, e sognavo di arrivare a un traguardo del genere, e alla diciottenne che nel 2021 era accasciata a terra dopo l’infortunio che mi ha impedito di esserci a Tokyo. Sono state le due più grandi motivazioni".

"Grinta ed entusiasmo"

Subito dopo, intervistata in zona mista, la Iapichino ha aggiunto di essersi piaciuta anche se non è il massimo gareggiare alle prime luci del mattino. " Finalmente sono diventata olimpica e sono alla mia prima finale a cinque cerchi. Ho messo tanta grinta e soprattutto entusiasmo, ho ripensato a me bambina quando sognavo a un traguardo del genere e quando nel 2021 ero accasciata a terra a Rovereto. Ora in finale andiamo sempre col coltello fra i denti ". Al primo posto con la misura di 6,90 si è piazzata l'americana Tara Davis-Woodhall mentre dietro la Iapichino si è qualificata l'atleta tedesca Malaika Mihambo, grande favorita per l'oro, saltando a 6,86.

Un messaggio l'ha riservato anche ai suoi genitori presenti in tribuna. " Papà-coach Gianni, mamma Fiona May, diversi amici, tra due giorni dovrebbero arrivare i miei zii che hanno preso i biglietti per la finale sulla fiducia - ha sottolineato - Mi auguro di essere la migliore Larissa di quest’anno, spero di poter sfruttare al meglio l’occasione ".

I numeri della Iapichino

La nostra azzurra, che vanta già una medaglia d'oro agli Europei Under 20, Under 23 e quelli di categoria, lo scorso 12 giugno a

Roma ha saltato 6,94 che è la misura più alta di quest'anno. Il record personale e italiano assoluto indoor risale a Istanbul 2023 dove saltò 6,97 metri ma detiene anche la misura più alta mondiale Under 20 indoor con 6,91.