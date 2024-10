Milano capitale del galoppo europeo per un giorno

Bluestocking - vincitrice dell'Arc 2024

È passata appena una settimana dalla corsa più importante al mondo, il Prix de l’Arc de Triomphe, ma gli echi della vittoria di Bluestocking sono sempre forti. La cavalla di 4 anni ha fatto una corsa da vera fuoriclasse, lasciandosi alle spalle un’altra femmina terribile, Aventure, terzo Los Angeles e quarto Sosie per un ordine di arrivo degno della corsa. Perché potete scommetterci, questi quattro saranno protagonisti anche nel futuro prossimo.

Ultima notizia prima di dedicarci alle corse di San Siro… City of Troy, dopo l’avventura statunitense entrerà in razza, e qui c’è tanta similitudine con il grandissimo Galileo.

In Italia, Milano

Eupili

La listed per velociste vede sette ottime cavalle al via, quattro di questo sono allenate da Endo Botti, nell’ordine di numero: Anthaia, Bubuz, Candid Smile, Chewbacca. Brown lady è allenata da Stefano Botti, Korisa da Melania Cascione e Sopran Norma da Pierangelo Pirisi. Decisamente l’ultima corsa prima del meritato riposo e il passaggio di età. La pattuglia agli ordini di Endo Botti si candida al poker, l’ordine non è per niente facile da pronosticare perché tutte e quattro stanno attraversando un buonissimo periodo di forma. Anthaia ha vinto facile l’ultima, togliendosi il marchio di maiden. Bubuz è dietro a Candid Smile la quale è di diritto la leader del gruppo, infine Chewbacca sempre in ordine e propositiva. Korisa deve riscattare la brutta figura del rientro e sarà sicuramente la prima guastatrice candidandosi al ruolo primario di favorita. Brown lady torna sulla distanza corta ma sembra chiusa da molte avversarie. Infine Sopran Norma che con due corse e due quarti posti non sembra possa competere con le colleghe.

Omenoni

Mille metri senza respirare con tutti i migliori sprinter italiani agli ordini dello starter milanese che daranno battaglia all’ospite francese Pradaro, il castrone di nove anni con a bordo Aureliene Le Maitre sta vivendo una seconda giovinezza, fresco vincitore di GR3 a Longchamp. I nostri? Le scelte, puramente soggettive, poiché le linee si intrecciano a dismisura e il terreno che potrà aiutarne alcune e penalizzarne altri. Noble title, Talentuosa e Tawang sono i più accreditati a contrastare lo strapotere del vecchione Padraro.

Jockey Club

Prima citazione per Sopran Pechino che arriva all’appuntamento con un poker leggendario di vittorie e si merita questa corsa con un crescendo di prestazioni notevolissimo. È ovvio che questa corsa è decisamente di altra categoria ma per il pupillo di Grizzetti, niente può essere precluso. Il cavallo da battere è Best of Lips che a Milano ha già vinto e vuol continuare a farlo. Arriva all’appuntamento dopo aver sbancato la Svezia. A contrastare lo strapotere del tedescone sarà ancora una volta Flag’s up, che quest’anno ha fatto fuoco e fiamme dappertutto. Il rientro il 15 settembre sulla pista romana di Capannelle è stato un po’ più duro del previsto, poi rivedendo il filmato della corsa è risultato chiaro che il grigione di Roberto Saggini ha scherzato con gli avversari. Wintertraum è reduce da tre prestazioni in cui ha raccolto poco ma nell’ultima è arrivato a tre lunghezze da Sosie e ad una incollatura da Look de Vega, la corsa era il Prix Niel. Poi c’è Straight che al rientro è secondo alle spalle di un certo Rebel’s Romance. Alburno, Atzeco, e Caos Calmo chiudono il lotto dei partecipanti e sembrano decisamente distanti dai nominati. Insomma, un Gran Premio del Jockey Club decisamente ben riuscito. Sarà come al solito Italia contro Germania con un pronostico decisamente spostato al di là delle Alpi (come finirà 1 a 3 per la Germania).

Premio del Piazzale, Memorial Enrico Camici- Trofeo Arqana

Una corsa bellissima e difficilissima da pronosticare, 13 al via e tutti che possono ambire al primo posto. Anche qua la pattuglia straniera è molto qualificata, nell’ordine di numero: Aggenstein, Arnis Master, Best lighting e Brave Emperor. Anche qui potrebbe fare cappotto. Dall’alto delle sue 10 vittorie e oltre 600mila euro di guadagni Brave Emperor è il cavallo da battere. Nel 2023 ha vinto il Di Capua, poi si è ripetuto a febbraio a Doha. Nelle successive uscite nella massima categoria ovvero Gr1 e Gr2 non è andato bene, torna su un terreno di caccia molto favorevole. Arnis Master ha vinto a giugno battendo la nostra Estrosa, adesso rientra fresco e riposato. Best lighting ha vinte un bel Gr3 a Dusseldorf, Aggestein è un habitue delle nostre piste e può ancora dire la sua. Gli italiani si affidano ai nostri tre anni terribili, Melfi, Mr Darcy, Master, Clock Tower, Diomede… poi gli anziani Some Respect, Amabile, Mangiafuoco e Coin Cross. L’Ordine di arrivo sembra già scritto se il terreno non farà scherzi.

Premio Monterosa

La corsa che prepara al St Leger italiano. Dispiace non vedere Igazgato ancora una volta. Tornando alla corsa, c’è il numero 1 Rock Life con in sella Christian Demuro e se tanto mi dà tanto non dovrebbero avere rivali perché il miglior cavallo ed il miglior fantino non possono che fare bene. Ma se sulla carta tutto sembra essere già risolto, la realtà può riservare qualche sorpresa ed allora proviamo a trovare chi può fare lo sgambetto al binomio numero 1. Nell’ordine Bancodorio, Iskanderon e Lechro.

Il convegno si conclude con un bel Handicap dedicato ai due anni dove Wangari

potrebbe tornare al successo anche se la corsa rimane molto aperta.

Ultima citazione per il Premio Milano Jocky Club riservato ai Purosangue Arabi, prova di gruppo 3. Sei al via con lighting Hunter nel ruolo del favorito.