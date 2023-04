San Siro + San Rossore: che lo spettacolo abbia inizio

Venerdì a Roma, nella giornata dedicata ai velocisti di tutte le età, nelle tre principali corse di preparazione al Premio Tudini che si disputerà il giorno del Derby, è successo:

Premio Sini condizionata riservata alle femmine di 3 anni. La favorita Talentuosa domina per 1150 metri, poi è affiancata e battura da Pure circle, una testa la distanza che divide le due cavalle. Terza New Collection. (6 7 5). Tempo: 1m 07’60” Quote: Vin. 15,54 Piazz. 3,19 1,20 Acc. 11,37 Trio € 208,73

Premio Donatello condizionata riservata ai maschi di 3 anni. Vince in bello stile il favorito Noble title che non si fa mai avvicinare, secondo Calajunco, terzo Mio Bello (4 1 3). Il pupillo dei Botti è alla quarta vittoria consecutiva. Tempo 1m 07’20”. Quote: Vin. 2,01 Piazz. 3,19 1,20 Acc. 11,37 Trio € 208,73

Premio Scintillante handicap abbinato alla TQQ per cavalli di 4 anni ed oltre. Altalune chiude da favorita, parte lenta e si piazza ultima all’attesa, scatta prepotentemente ai 200 finali ed arriva prima con un gran bel volo all’esterno. Secondo Infinity light, terzo La Grande, quarta Riviera, quinto Killachy Dream. (13 3 9 5 1) Tempo 1m 07’76”. Quote: Vin. 4,69 Piazz. 2,02 3,24 4,65 Acc. 29,13 Trio €143,37 Quartè € 367,99 Quintè € 3199,68.

Sabato 1° aprile a Milano - San Siro

Sabato 1° aprile ha inizio la stagione del galoppo milanese, la kermesse di primavera-estate si compone di 28 riunioni e si concluderà il venerdì 7 luglio per poi riprendere in autunno.

Le giornate più importanti con i relativi gran premi sono riportate nella tabella sottostante ed estrapolate direttamente dal Libretto ufficiale messo a disposizione da Ippodromi Snai, e che, per corretta informazione è comunque a titolo indicativo. https://www.ippodromisnai.it/wp-content/uploads/2023/03/Ippodromo-San- Siro-Bozza-libretto-programma-Primavera-Estate-2023-vers1-21-3-2023-3.pdf

Il programma della giornata inaugurale in ordine temporale:

1) PREMIO PAOLO VIETTI VIOLI (CONDIZIONATA) € 17.600,00 (6.800,00 - 2.992,00 - 1.632,00 - 816,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre Metri 2000 circa. (P. Grande) Partenti 13.

Commento tecnico: non c’è due senza tre ed il quattro vien da sé! Canticchiando ma con l’incognita del pari peso. Quasi tutti al rientro, senza sapere a che punto siano con la preparazione. Il nostro contro favorito è Que tempesta già rientrato contro ottimi avversari. Poi Don Chicco e tutti gli altri.

2) PREMIO SAGAM AUDI (MAIDEN) € 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per cavalli di 3 anni. Peso Kg 57. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti. Metri 2000 circa. (P. Media) Partenti 11



3) PREMIO IPPODROMO DI MIRABELLO (MAIDEN) € 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per femmine di 3 anni Peso Kg 56. Discarico di kg 1,5 ai debuttanti. Metri 2000 circa. (P. Media). Partenti 10



4) PREMIO GUIDO CLERICI (CONDIZIONATA) € 19.800,00 (7.650,00 - 3.366,00 - 1.836,00 - 918,00). Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 01/12/2022 o un premio di E 8.075 dal 01/04/2023. Peso Kg 57. Metri 2000 circa. (P. Media) Partenti 10

Commento Tecnico: il sempre positivo Certaldo può far pesare la condizione. Dayron non starà certo a guardare. Enrico dei Grif li ha messi tutti in fila. Morning Glory ha dominato a Pisa. Strong Hunter ha vinto sul All Weather. Time floyd è rientrato con molta calma. Frantoio, Strong Alpha, Vinsanto e Wonder sono al rientro. Nostri Favoriti: Dayron, Certaldo, Morning Glory.

5) PREMIO ROBERTO MILANI (MAIDEN) € 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per femmine di 3 anni Peso Kg 56. Metri 1600 circa. (P. Media) Partenti 10

6) PREMIO APERTURA (HANDICAP) € 16.500,00 (6.375,00 - 2.805,00 - 1.530,00 - 765,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre. metri 1400 circa. (P. Dritta III Traguardo) Partenti 15

Commento Tecnico: Ranger in Paradise è rientrato senza destare grande impressione, dalla sua parte il peso impegnativo. The King’s Horse è potenzialmente pronto. Allocco ci sta. Miami of Delano non è da escludere in un quintè. Cleveleys viene dai dilettanti ma l’ultima nei professionisti l’ha vinta. Jar Jar Bink ha il peso per lo sparo. Lyricus è pronto. Soffio è il fattore X. Sentiero lucente è il fattore Y. Sopran Marte, Storm Part, Schiele, Directory, Voices from war e Notturno Ligure sono tutti al rientro. Nostri Favoriti. Lyricus, Soffio, Sentiero Lucente, Sopran Marte, Ranger i Paradise, in lista di attesa: Cleveleys.

7) PREMIO UNIONE PROPRIETARI GALOPPO (HANDICAP) € 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 12,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre. Metri 1000 circa. (P. Dritta) Partenti 10.

Domenica 2 aprile a Pisa - San Rossore

A San Rossore si celebra il 133° Premio Pisa, le previsioni meteo non certificano la presenza del sole ma sicuramente ci sarà e sarà bellissimo. La prima edizione della storica corsa toscana si svolse nel lontano 1885 ed a vincerla fu Rosemberg che alcuni mesi più tardi andò a vincere anche il Derby italiano nella Capitale. Poi Allegria, Sacripante, Filiberto e la prima femmina Bambola… l’ultimo vincitore è stato il Grande Gatsby con in sella Lanfranco Dettori, sceso apposta dall’Inghilterra per vincere l’unica corsa che gli mancava. Il Premio Pisa è la Listed Race più ricca del panorama classico italiano con i suoi 56,1mila euro di dotazione, la corsa si disputa sulla distanza dei 1.600 dal 2011, precedentemente erano 1.500 i metri da percorrere. Il record della corsa se lo contendono Salselon sulla distanza dei 1.500 e Wait forever sui 1.600. Il primo, vincitore nel 2002 ed il secondo nel 2018. I fantini per l’occasione furono Alessandro Parravani e Christian Demuro.

Come sempre nella città della torre non si parla d’altro ed anche le attività commerciali del centro partecipano alla festa presentando nelle loro vetrine cimeli e ricordi dell’evento ippico più importante. All’ippodromo altra interessante iniziativa con “Le pietre miliari dell’ippica”, perché il ricordo è il miglior investimento per il futuro. Gli amministratori della società Alfea hanno arricchito l’impianto di 15 pietre d'inciampo che ricordano cavalli, uomini dell'ippica e situazioni storiche. Chi varcherà i cancelli dell'ippodromo potrà percorre un viaggio nella storia dell'ippica pisana e non solo. Grazie a targhe bronzee incastonate nel parterre dell'ippodromo sarà possibile ripercorrere le origini di San Rossore, dalle Case Reali fino ai giorni nostri, con il successo di Lanfranco Dettori nel Premio Pisa n. 132, passando per il leggendario ed invincibile Ribot, che vinse il Premio Pisa nell’ormai lontano 1955. Una mappa posta all'ingresso principale guiderà l’appassionato in questo memorabile viaggio nel tempo. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il San Rossore Turf Club.

Il programma della giornata in ordine temporale di avvenimento:

1) PREMIO BANCA DI PISA E FORNACETTE (HANDICAP) € 12.100,00 (4.675,00 - 2.057,00 - 1.122,00 - 561,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre. Metri 1200 circa. (P. Grande)



2) PREMIO CASA DI CURA SAN ROSSORE (HANDICAP) € 13.200,00 (5.100,00 - 2.244,00 - 1.224,00 - 612,00). Per cavalli di 3 anni. Metri 1750 circa. (P. Grande)



3) PREMIO ALLEGRIA (CONDIZIONATA - FEMMINE) € 27.500,00 (10.625,00 - 4.675,00 - 2.550,00 - 1.275,00). Per femmine di 3 anni Peso Kg 56. Metri 1600 circa. (P. Grande)



4) PREMIO 24° REGIONE TOSCANA (LISTED RACE) € 38.500,00 (14.875,00 - 6.545,00 -3.570,00 - 1.785,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 02/01/2023 o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 02/01/2023. Peso Kg 56. Metri 2200 circa. (P. Grande)

Commento tecnico: Anche quest’anno, proprietari ed allenatori hanno onorato l’impegno. Brigante Sabino è rientrato in sordina. Cime Tempestose e Vento di Passioni ormai sono un tandem sempre competitivo. Clarenzio Fan può vincere. Il grande black arriva alla prova con l’assetto giusto. Prince Appeal è a 2 lunghezze ufficiali da Tempesti. Rio Natal arriva da una bella prestazione a Roma. Sadalsuud è l’unica femmina… Unique diamond sembra arrivare all’appuntamento un po’ scarico. Nostri favoriti: Brigante Sabino, Prince Appeal, Il grande Black.

5) PREMIO FEGENTRI (PIANA) (HANDICAP AD INVITO) (G.R.-AM.) € 8.000,00 (3.467,20 - 1.525,60 - 832,00 - 416,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre. Metri 1750 circa. (P. Grande)



6) 133° PREMIO PISA (LISTED RACE) € 55.000,00 (21.250,00 - 9.350,00 - 5.100,00 - 2.550,00). Per cavalli di 3 anni che non abbiano vinto una corsa di Gruppo I dal 02/01/2023 o che non abbiano vinto una corsa di Gruppo II dal 02/01/2023. Peso Kg 56. Metri 1600 circa. (P. Grande)

Commento tecnico: Amabile è rientrato alla grande. Blatant da quando è in Italia ne ha steccata una arrivando terzo, nelle altre è sempre vittorioso. Gauss è rientrato a Chantilly vincendo facile sulla distanza dei 1.300 metri. Pallapannochiesch è l’idolo di Barbaricina, il paese dei cavalli. Saputello per titolo e forma è il nostro favorito. Ser Sed non corre da novembre, incognita. Seven Hills l’unico castrone e non ha mai vinto. Sopran Blakey è la scelta di Grizzetti, cavallo rodato e Andrei Atzeni a bordo, attenzione. Nostri Favoriti: Saputello, Amabile, Sopran Blakey.

7) PREMIO 65° SAN ROSSORE (HANDICAP PRINCIPALE B) € 24.200,00 (9.350,00 - 4.114,00 -2.244,00 - 1.122,00). Per cavalli di 4 anni ed oltre. Metri 1600 circa. (P. Grande)

Commento tecnico: Handicap Principale B veramente complicato, anche l’estremo outsider può stupire. Kronangel cala nel finale, questa però si presenta alla portata. Lord Bay , vincitore del Premio Pisa 2021, corso a Firenze, per classe è il favorito. Closer look ha la qualità per essere protagonista. Storm shelter è la scelta di Gasparini e nell’ultima è quarto ad una mezza lunghezza dal vincitore. Delightful girl, al rientro è vicino a Storm Shelter. Salah al din rientra dopo un dicembre da incorniciare. Vincere insieme ha un brutto steccato ma ha la classe per emergere. Celtico Arcano, vince poco ma è sempre competitivo. Ira degli Dei vince la penultima a 56 kg e stecca vistosamente l’ultima ma a 60 kg. Wassim è la scelta di Castelli e vista

l’ultima prestazione è decisamente incoraggiante. Golden Beach è rientrato a gennaio dopo uno stop 137 giorni, tre corse tre n.p. Man in promise, due corse due secondi posti a 58,5 kg. Lucirex allunga e stacca nell’ultima, alza il tiro ma non di molto. Nostri Favoriti: Lord Bay, Vincere Insieme, Wassim.

Ricordiamo a tutte le signore di indossare un bel cappello per concorrere alla tradizionale gara del copricapo più bello ed originale. L’appuntamento più glamour del Galoppo toscano è agli ordini dello Starter. Buon Premio Pisa a tutti!