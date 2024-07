Scandalo nell'equitazione, pluricampionessa Dujardin lascia Parigi

Charlotte Dujardin (Facebook)

Forse ai più il suo nome non dirà nulla ma lei nel campo dell’equitazione è una vera e propria stella. Di quelle che si ammirano in modo profondo. Charlotte Dujardin, 39 anni, oro individuale e a squadre a Londra 2012 e oro individuale e argento a squadre a Rio 2016 e due bronzi a Tokyo, ha una grande opportunità: diventare l'atleta donna britannica più medagliata alle Olimpiadi. Opportunità, però, sfumata. E in modo clamoroso.

La stella della squadra olimpica britannica si è ritirata prima dell'inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 perché sotto indagine da parte della Federazione Internazionale degli Sport equestri a causa, così come riporta la Gazzetta dello Sport, di un video risalente a 4 anni fa in cui la si vede protagonista di un "errore di valutazione" nel corso di una sessione di allenamento.

L'atleta britannica ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma di vergognarsi e che l'accaduto è completamente estraneo al suo modo di allenare e insegnare ai suoi allievi. La stessa Dujardin ha anche evidenziato che avrebbe dovuto dare un esempio migliore. L'atleta ha spiegato di essere a disposizione per gli accertamenti da parte anche della federazione britannica. "Ho preso la decisione di ritirarmi da tutte le competizioni, compresi i Giochi Olimpici di Parigi, mentre questo processo fa il suo corso" , ha affermato nel suo comunicato stampa la Dujardin.

Non è chiara quale sia l'accusa. Secondo l’emittente Bbc, il video è stato inviato direttamente alla Federazione internazionale e non è stato reso pubblico. Sui social girano, invece, alcuni video in cui si vedono cavalli maltrattati ma la persona protagonista di tali azioni non è riconoscibile.

La britannica già

nell'agosto del 2019 fudagli Europei di Rotterdam a causa delle condizioni del suo cavallo, trovato sanguinante al costato in un controllo post gara forse per gli speroni usati in modo troppo energico