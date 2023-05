Scardina torna a farsi vedere in pubblico: ecco la prima foto dopo l'intervento al cervello

Daniele Scardina sta meglio e per la prima volta è apparso anche in pubblico, sui social network. Due mesi e mezzo dopo l'emorragia cerebrale che l'ha colpito dopo un allenamento, il conseguente intervento chirurgico d'urgenza e la lunga degenza riecco "King Toretto". A pubblicare l'istantanea del pugile il fratello Giovanni: "Sempre al mio fianco. Dio ha ascoltato le mie, le nostre preghiere.. adesso sei qui con me. Questo è il compleanno più bello con la foto più bella che io possa desiderare, continua a combattere campione. Dani sta bene, sicuramente la strada è ancora lunga ma la cosa buona e certa che lui c’è.Grazie a tutti degli auguri e grazie a tutti soprattutto per starci vicino".

Lo scorso 27 aprile Scardina aveva lasciato l'ospedale nel quale era ricoverato per essere trasferito in una struttura riabilitativa in provincia di Lecco."In questo momento Daniele è sveglio e si prepara ad affrontare un percorso di cure e riabilitazione. La strada è ancora lunga, ma lui è un campione e ha già vinto la più dura delle battaglie", aveva scritto il fratello giovani tre settimane fa.

