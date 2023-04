"Ha vinto la battaglia più dura". Daniele Scardina lascia l'ospedale

Daniele Scardina torna a casa. A due mesi dall'improvviso malore che portò al suo ricovero d'urgenza datato 28 febbraio, il pugile di Rozzano (che era finito in coma e un mese fa era stato dimesso dalla terapia intensiva) può lasciare l'ospedale. Ora King Toretto proseguirà le cure in una struttura riabilitativa in provincia di Lecco. "In questo momento Daniele è sveglio e si prepara ad affrontare un percorso di cure e riabilitazione. La strada è ancora lunga, ma lui è un campione e ha già vinto la più dura delle battaglie" , ha scritto il fratello Giovanni.

A fine marzo arrivò il post tanto atteso, le dimissioni dalla terapia intensiva: venivano ribaditi i miglioramenti del 31enne boxeur, non più in pericolo di vita dopo un intervento molto delicato per la rimozione di un ematoma subdurale, ma al tempo stesso confermato che il percorso di cure e di terapie fosse ancora tutta da scrivere. Oggi l'aggiornamento dice che la luce in fondo al tunnel si fa più vicina ma serve avere pazienza perché la riabilitazione sarà lunga. King Toretto ci proverà con lo spirito di sempre ma intanto ha già vinto il round più importante, quello per la vita.

Ad annunciarlo un post pubblicato sui profili social del pugile e firmato da suo fratello Giovanni, salutato da migliaia di 'like' tra i quali c'è anche quello della sua ex fidanzata Diletta Leotta a cui è rimasto legato da un sentimento di amicizia. La conduttrice televisiva, che ora fa coppia con il calciatore Loris Karius (portiere tedesco del Newcastle dal quale aspetta una bimba), già durante il ricovero aveva mostrato il suo affetto per King Toretto dedicandogli un commovente messaggio social.

L'annuncio del fratello