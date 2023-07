Scherma, l'ucraina Kharlan riammessa in gara: aveva negato la mano all'avversaria russa

Dietrofront della federazione mondiale di scherma: Olga Kharlan potrà gareggiare nella prova a squadre ai Mondiali di Milano, decisiva per la qualicazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. La sospensione dell’atleta che si è rifiutata di porgere la mano alla russa Anna Smirnova nel torneo individuale è stata sospesa: a deciderlo l’Esecutivo della Fie, che ha il potere di intervenire su provvedimenti già emessi durante il Mondiale. All’ucraina è stata concessa la buona fede nell’episodio: aveva porto la lama per congedarsi dalla russa secondo il protocollo Covid ancora in vigore all’inizio dei Mondiali. E sopratutto la Fie si è piegata al richiamo del Cio, che è intervenuto dopo lo scandalo chiedendo comprensione per gli sportivi ucraini.

Il caso

Ieri le autorità ucraine avevano autorizzato Kharlan, quattro volte campionessa del mondo e medaglia di bronzo ai Giochi di Londra e Rio (2012 e 2016), ad affrontare la rivale russa. Gli atleti ucraini possono prendere parte alle competizioni internazionali, a condizione che russi e bielorussi si allineino sotto uno stendardo neutrale. Per il Cio, questa nuova linea "consentirà agli ucraini di qualificarsi per i Giochi Olimpici di Parigi 2024". Ieri però concluso l'incontro, le due avversarie si sono avvicinate: Smirnova ha teso la mano per stringerla all'avversaria, mentre Kharlan ha esposto la sciabola, come previsto da protocollo Covid ancora attivo, senza quindi contraccambiare il saluto formale. Da lì è poi nata anche la protesta della russa che si è seduta su una sedia sulla pedana e l’ha abbandonata soltanto 45 minuti più tardi. Dopo l’episodio è arrivata poi la squalifica per Kharlan, impossibilitata così a continuare il Mondiale e out per la prova a squadre.

Mondiali scherma, l'ucraina Olga Kharlan batte la russa Smirnova. Non le stringe la mano (regolamento), le allunga solo la sciabola.

La russa protesta 45'.

La Kharlan è squalificata: gesto antisportivo.



Davvero è la decisione più giusta??



La polemica

L’episodio ha avuto molte conseguenze politiche, come la dura presa di posizione del governo di Kiev. Anche il governo italiano ha chiesto spiegazioni, con una lettera del ministro per lo Sport Andrea Abodi indirizzata al Coni, alla federscherma e al comitato organizzatore dei Mondiali. La decisione è arrivata dopo una giornata di polemiche. In seguito alla squalifica il Cio aveva invitato le federazioni internazionali a mostrare "sensibilità" nei confronti dei atleti ucraini che prendono parte alle varie competizioni. Un appello criticato dal presidente del Comitato olimpico russo, Stanislav Pozdnyakov, ex fuoriclasse della scherma e vincitore di 3 ori olimpici e 10 mondiali, che ha accusato il Comitato olimpico internazionale (Cio) di agire "nell'interesse" dell'Ucraina.

E Bach la ammette già alle Olimpiadi