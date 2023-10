Sci alpino 2023, tutte le protagoniste della nuova stagione: chi ci sarà oltre Sofia Goggia

La Coppa del mondo 2023-2024 di sci alpino si è aperta con il gigante femminile di Sölden e la vittoria della svizzera Lara Gut-Behrami per soli due centesimi su Federica Brignone. Sul ghiaccio austriaco del Rettenbach, ha deluso la grande favorita Mikaela Shiffrin, detentrice della sfera di cristallo, finita solo sesta. Quinto posto invece per Marta Bassino mentre Sofia Goggia torna a punti in gigante dopo quasi due anni con il 16° posto. Questo è stata solo il primo appuntamento di un'annata che come sempre spettacolare e ricca di emozioni per i colori azzurri. Scopriamo tutte le protagoniste della prossima stagione.

Federica Brignone

La valdostana è tra le favorite per la vittoria in gigante e superG, specialità nelle quali si gioca tutte le sue maggiori chance di conquistare la Coppa. Sa difendersi in discesa libera e può ottenere anche qualche punto in slalom, anche se la differenza tra i pali stretti con Shiffrin è piuttosto elevata. Nella passata stagione si è accesa solo da gennaio con i podi a Kranjska Gora e Kronplatz, l’argento ai Mondiali ed infine un altro secondo posto a ad Are. Ha vinto la coppa di specialità l’anno prima di Bassino e ripetere quell’annata può esserle fondamentale anche in ottica classifica generale, dove l’obiettivo è quello di chiudere sul podio.

Marta Bassino

Anche la piemontese può provare a giocare le sue carte per un piazzamento magari sul podio finale, ma dovrà aggiungere a gigante e superG almeno un’altra disciplina tra discesa e slalom. Nella scorsa stagione è stata una delle tre atlete (le altre Lara Gut-Behrami e Valerie Grenier) che sono riuscite a salire sul gradino più alto del podio, trionfando nel gigante di casa al Sestriere. Ora cercherà di ripetere la meravigliosa stagione di due anni fa, quando riuscì a conquistare la sua prima e al momento unica Coppa del Mondo della carriera in gigante. Di sicuro lei e Brignone sono tra le rivali più accreditate della Shiffrin, che si presenta comunque ancora come la principale favorita per bissare il successo della passata stagione.

Sofia Goggia

La stella della discesa libera si metterà in gioco anche in questa stagione. Per provare a lottare contro Shiffrin, dovrà dominare nella velocità, provando a vincere sia la coppa di discesa (è la super favorita) sia quella di superG (concorrenza molto più elevata). Sofia sarà poi al via anche in gigante, con l’obiettivo di racimolare qualche punto utile per la classifica generale. La totale assenza dello slalom, forse la taglia fuori nella lotta al vertice.

A completare la rosa tricolore ci saranno l'esperta Elena Curtoni, Roberta Melesi e due debuttanti ovvero Elisa Platino e Asja Zenere.

Le altre protagoniste

Non ci sono dubbi Mikaela Shiffrin è (praticamente) irraggiungibile per le sue avversarie. La statunitense è in striscia positiva da cinque giganti consecutivi con addirittura sette vittorie nella passata stagione in questa specialità. Senza dimenticare la medaglia d’oro conquistata ai Mondiali, a dimostrazione di un dominio veramente schiacciante, che la rende la sciatrice da battere anche in questo nuovo avvio.

Oltre alle azzurre chi saranno le altre protagoniste? Di sicuro Petra Vlhova e Lara Gut-Behrami. La slovacca e la svizzera sono altre due candidate per la conquista della coppa di gigante. Vlhova ha avuto un rendimento un po’ altalenante nella passata stagione e si è trovata meglio tra i pali stretti, mentre l’elvetica non è probabilmente riuscita a restare costante per tutta l’anno, ottenendo comunque una vittoria all’inizio a Killington e poi alcuni podi.

Polivalenti anche se entrambe con un buco sono la norvegese Ragnhild Mowinckel (lo slalom) e la svizzera Wendy Holdener (la discesa), che possono provare a prendersi una posizione di vertice in classifica generale. Non sarà da sottovalutare tra le possibili vincitrici della coppa anche Sara Hector. La svedese ha sfiorato la sfera di cristallo due anni e con quattro podi raggiunti la scorsa stagione sarà un'altra avversaria agguerrita.

Dove vedere la Coppa del mondo di sci

Le gare d'apertura di Sölden e tutto il resto della stagione sono visibili sui canali lineari di Eurosport e in streaming su Discovery+. Le telecronache saranno affidate a Zoran Filicic e Silvano Varettoni in campo maschile e a Gianmario Bonzi, Daniela Merighetti e Camilla Alfieri in campo femminile. Le gare saranno trasmesse in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay. In casa Rai Sport, non cambiano i tandem con Enrico Cattaneo e Giulio Bosca per le prove femminili, mentre Alberto Schieppati sarà al fianco del telecronista della Coppa maschile, Davide Labate. In studio, con i consueti pre gara di 15 minuti, ma anche il post più o meno corposo a seconda delle necessità di palinsesto, la conduzione di Sabrina Gandolfi con Paolo De Chiesa, ad analizzare ogni dettaglio tecnico.