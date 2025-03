Sci alpino, discesa libera in Norvegia: Brignone quarta, quinta Pirovano, sesta Goggia

Ascolta ora 00:00 00:00

Molto bene e molto veloci anche oggi le azzurre dello sci alpino pur se non sono riuscite a entrare nel podio per una manciata di centesimi: la discesa libera di sci alpino valida per la Coppa del Mondo femminile disputata a Kvitfjell, Norvegia, ha visto la vittoria della tedesca Emma Aicher con il tempo di 1'31'69. Prima delle italiane è arrivata Federica Brignone, quarto posto con 1'32"02, quinto posto per Laura Piovano con 1'32"03, sesto posto per Sofia Goggia in 1'32"05. Al secondo posto è arrivata l'americana Lauren Macusa a soli tre centesimi da Aicher, terza posizione per l'austriaca Cornelia Huetter a 13 centesimi.

Una classifica molto simile a quella di ieri, venerdì 28 febbraio, con Goggia arrivata quarta, quinta Brignone e sesta Pirovano. Grande attesa, domani, per la prova di superG. Molto più importante, invece, la classifica generale e di specialità con Brignone che sale a quota 1094 per allungando ancora sulla svizzera Lara Gut Behrami (oggi ottava), distante ora 231 punti.

Brignone: "Sono contenta"

" Ho provato a fare il massimo e rispetto a ieri qualcosa mi è riuscita meglio, altro meno bene. In ogni caso sono contenta di questi due giorni, ho sciato bene e sono cresciuta tantissimo in queste condizioni che non erano le mie preferite. Ancora non voglio pensare alla classifica generale ma mi piace pensare di arrivare a La Thuile, in casa mia, con il pettorale rosso di leader di discesa. Mi spiace aver mancato ancora il podio su questa pista ma ci posso riprovare domani in superG ", ha dichiarato la valdostana al termine della discesa libera norvegese.

Pirovano: "Mi brucia"

" Brucia. Diventerò forse più famosa per i quarti e quinti posti che non per i podi, ma sono contenta di come ho sciato - ha spiegato un po' rammaricata Pirovano - Sono molto costante e sto sciando bene e questo è importante… sono convinta che il mio tempo verrà e sono orgogliosa di quello che sto facendo. Ci credo e continuo a lavorare duro su questa strada, sin dal superG di domani" .

Goggia: "Buona prova"

"Anche oggi ho disputato una buona prova, sulla falsariga di ieri, stessa solidità. - dichiara Goggia - Ci sono alcune piste come questa in cui il lotto delle pretendenti si allarga, a seconda delle condizioni della neve. Mi sento carica in vista del superG, è una disciplina più tecnica e dovrei esserci" .