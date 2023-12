Sci, Paris da urlo in Val Gardena: trionfa nella discesa

Dominik Paris trionfa nella discesa della Val Gardena, valida per la Coppa del mondo di sci. L'azzurro, reduce da una stagione negativa, con il tempo di 1'59"84 ha preceduto il norvegese Aleksander Aamodt Kilde di 44 centesimi, terzo lo statunitense Bryce Bennett. Settimo Mattia Casse, sedicesimo Florian Schieder, ventesimo Christof Innerhofer. Per Paris, al 22° successo di Coppa, è la prima vittoria sulla pista di casa e mancava il podio più alto dal 5 marzo del 2022 nella discesa norvegese di Kvitfjell.

La gara

L'azzurro ha mandato in visibilio il suo pubblico giunto ai piedi della Saslong per sostenerlo su un tracciato che non l'aveva mai visto vincere. Il 34enne della Val d'Ultimo ha sfruttato nel miglior modo i tratti di scorrevolezza e presentandosi in vista dei curvoni con sei decimi di vantaggio su Kilde. L'altoatesino ha lavorato al meglio i dossi presenti sul Sochers potendo affrontare con un pochino più di rigidità la Curva del Lago e i Prati di Ciaslat facendo segnare la punta di velocità più elevata in vista dell'ultimo intermedio che lo ha visto concludere col tempo vincente di 1'59"84.

Prima di ora la Saslong non gli aveva riservato in carriera grandi soddisfazioni: un solo podio, il terzo posto in discesa nel 2014. Con questa vittoria Paris ha fatto ritornare l'Italia sul gradino più alto del podio nella discesa della Val Gardena dopo 22 anni: era il 14 dicembre del 2001 quando Kristian Ghedina vinse per la quarta volta.

Il trionfo numero 22 della carriera gli consente di consolidare la terza posizione nella classifica dei vincitori all-time maschili in Coppa del mondo e all'Italia di salire a quota 193 successi. Irraggiungibile in cima alla classifica complessiva rimane Alberto Tomba, arrivato a 50 successi (35 in slalom e 15 in gigante), seguito da Gustavo Thoeni con 24 trionfi (11 in gigante, 9 in slalom e 4 in combinata).

