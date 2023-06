Royal Ascot, semplicemente Lanfranco Dettori

In attesa di vedere qualcosa di simile in Italia, vi raccontiamo quanto è successo ad Ascot in Inghilterra. Nella culla del galoppo mondiale i migliori cavalli, fantini ed allenatori del pianeta si sono affrontati con tante conferme ma anche con alcune magiche sorprese. Il diario della settimana è tutto dedicato all’evento, perché quando c’è qualcosa di importante noi ci siamo e ci piace raccontarlo.

Il Diario della settimana

Il galoppo mondiale si ferma ad Ascot, in uno splendido scenario, da martedì a sabato, attirando centinaia di migliaia di appassionati da tutto il mondo. L’ippodromo più importante di Inghilterra apre le porte per 26 volte, la settimana che stiamo raccontando è la prima vera kermesse, ne seguiranno altre ma questa è decisamente la più importante per i numeri che propone. Partiamo dal costo dell’ingresso, sul sito ufficiale della manifestazione si legge che un biglietto d’ingresso è a partire da 49 sterline… e lo storico ci racconta che ogni giorno ci sono almeno 50 mila persone che vanno ad assistere allo spettacolo.

Il montepremi complessivo è di oltre 9,5 milioni di sterline, 596 i cavalli in pista, per una media di 17 per corsa, 7 corse al giorno per un totale di 35 corse, suddivise tra le 8 corse di GR1, le 8 corse di GR2, le 3 corse di GR3, le 3 corse di Listed, i 12 corse ad Handicap ed una corsa condizionata. (nello specchietto la suddivisione ed i partecipanti).

Ad aprire la kermesse Re Carlo III e la Regina Camilla a bordo della carrozza reale. Royal Ascot è uno degli eventi mondani più famosi al mondo ed era un appuntamento imperdibile per la compianta Regina Elisabetta II. La folla, assiepata sul prato e sulle immense tribune dell’impianto, ha accolto il nuovo re e la sua regina con scroscianti applausi. La Royal Ascot 2023 è la prima edizione senza l’amata sovrana inglese scomparsa l’8 settembre dello scorso anno e senza nulla togliere a Carlo III, la mancanza di sua Maestà Elisabetta II si è fatta sentire. L’evento, dal protocollo rigidissimo, rappresenta la passerella per reali e vip di tutto il mondo.

Martedì, il giorno di apertura

ha visto incoronare AP O’Brien, il famosissimo allenatore come il più vincente di sempre della kermesse con il raggiungimento della 83esima vittoria. Tre corse di GR1, una corsa di GR2, una listed e 2 Heritage Handicap.

I vincitori delle corse di Gruppo: “Queen Anne Stakes” – GR1 vince a soprese Triple Time alla quota choc di 40 contro 1, in sella Neil Callan (foto), allenatore Kevin Ryan, proprietario Sua Maestà Sheikh Mohammed Obaid Al Maktoum. Tempo: 1minuto 40’76”. ”Coventry Stakes” – GR2 vince il favorito River Tiber alla quota di 11 contro 8, in sella Ryan Moore, allenatore AP O’Brien, proprietarioTabor&C. "King’s stand Stakes" – GR1 vince Bradsell alla quota di 14 contro 1, in sella Hollie Dyole la jockette sempre più nella storia, allenatore Archie Watson, proprietario Victorious Racing, Tempo: 1minuto 00’91”. "St James Palace Stakes" – GR1 vince Paddington, in sella Ryan Moore, allenatore AP O’Brien, Proprietario Tabor&C. Tempo 1m 40’82”.

Mercoledì, secondo giorno

il programma ha previsto una corsa di GR1, 3 corse di GR2, una Listed race e 2 Handicap. I vincitori delle corse di Gruppo: “Queen Mary Stakes” – GR2 vince Crimsos Advocate alla quota di 9 contro 1, in sella Edwin Gonzales, allenatore George Weaver, proprietario Hill&C. “Duke of Cambrige Stakes” – GR2: vince Rouge Millennium alla quota di 12 contro 1, in sella Daniel Tudhope, allenatore Tom Clover, proprietario The Rouges Gallery. “Prince of Wales Stakes” – GR1: vince il cavallo che nessuno si aspettava Mostahdaf alla quota di 15 contro 1, in sella Jim Crowley, allenatore J&T Godsen, proprietario Shadwell Estate. Prova strepitosa, Tempo: 2minuti 05’99”. “Queen’s Vase Stakes" – GR2: vince il favorito Gregory, in sella il mitico Lanfranco Dettori che anche quest’anno saluta il pubblico competente di Ascot con un bel salto all’arrivo al tondino reale, allenatore J&T Gosden, proprietario Wathnan Racing.

Giovedì, terzo giorno

il programma ha previsto una corsa di GR1, 2 corse di GR2, una Listed race e 3 Handicap. I vincitori delle corse di Gruppo: “Norkfolk Stakes” – GR2: vince Valiant Force, ultimissimo cavallo del campo alla quota di 150 contro 1. in sella Rossa Ryan, allenatore Adrian Murray, proprietà Amo Racing. “Ribblesdale Stakes” -GR2: vince Warm Hearth alla quota di 9 contro 1, in sell Ryan Moore, allenatore AP O’Brien, proprietà Magnier “Gold Cup” – GR1: vince Courage Mon Ami alla quota di 7 contro 1, in sella Lanfranco Dettori, allenatore J&D Godsen, proprietà Wathnan racing, Tempo: 4 minuti 22’98”. “Hampton Court Stakes” – GR3: vince Waipiro alla quota di 7 contro uno, in sella Tom Marquant, allenatore Ed Walker, proprietà PK Siu.

Nella seconda corsa “King George V Stakes” Heritage Handicap si registra la vittoria di Desert Hero alla quota di 20 contro 1. Il sauro è cavallo del Re e della Regina, in sella Tom Marquant (marito di Hollie Doyle) allenatore William Haggas.

Venerdì, quarto giorno

il programma ha previsto 2 corse di GR1, una corsa di GR2, una corsa di GR3 e 3 Handicap. I vincitori delle corse di Gruppo: “Albany Stakes” – GR3: vince Portafortuna alla quota di 6 contro 1, in sella Lanfranco Dettori, allenatore Donnacha Aidan O’Brien, proprietà Weston&C; “Commonwealth Stakes” – GR1: vince Shaquille alla quota di 8 contro 1, in sella Oisin Murphy, allenatore Julie Camcacho, proprietà Hughes&C. “Coronation Stakes” – GR1: vince Tahyira da favorita, in sella H. Haides, allenatore D. Weld, proprietà Aga Khan “King Edward VII Stakes” – GR2: vince il favorito King of Steell, in sella Kevin Stott, allenatore Roger Varian, proprietà Amo Racing limited.

E in questa giornata Lanfranco DETTORI arriva ad 81 vittorie al Royal Ascot, solo Lester Piggott ha fatto meglio

Sabato, ultimo giorno

il programma prevede una corsa di GR1, GR2 e GR3, due Listed race e 2 Handicap. Le corse di Gruppo: Jersey Stakes” – GR3 m. 1408 metri, 15 partenti;“Queen Elisabeth Jubilee Stakes” – GR1 m. 1.207, 16 partenti; “Hardwike Stakes” – GR2 m. 2.012, 8 partenti. Anche l'ultimo giorno sarà altamente spettacolare e Lanfranco Dettori detto Frankie monterà Kinross (terza corsa), Free Wind (quarta corsa), Mums Tipple (quinta corsa) e Knochbrex (sesta corsa), migliorerà ancora il suo record?

Domenica a San Siro

“Premio Estate, Memorial Brambilla” Lr per cavalli di 3 anni sulla distanza dei 1.600 metri. Commento tecnico: una Listed ben confezionata, impossibile scegliere. Tutto il lotto proviene da prestazioni importanti.

“Premio “G.P Italia”, Lr per cavalli di 3 anni sulla distanza dei 2.400 metri. Commento tecnico: Certaldo, Lago Maggiore, Permare le nostre scelte.

“Premio Bersaglio”, Super Handicap di 3 anni ed oltre sulla distanza dei 1.200 metri. Commento tecnico: Agiato, Noble Title, Royal Lea.