Short track, l’Italia è di bronzo nella staffetta maschile

Gli Azzurri della staffetta 5000 metri dello short track hanno conquistato il bronzo a Milano-Cortina 2026. La squadra composta da Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Andrea Cassinelli regala all'Italia la medaglia numero 27. Vince l’Olanda che allunga con Vant’ Wout nel finale e vince con margine. La Corea del Sud si prende l’argento con un sorpasso all’ultimo giro su Pietro Sighel, bravo comunque a difendere la terza posizione (e il bronzo) dall’attacco del Canada.

Gli azzurri sono stati in testa solo per pochi momenti ma hanno lottato alla pari con Corea e Canada.

A sette giri dalla fine, il brivido principale, con Sighel che è sembrato vicino a scivolare ma si è ripreso in fretta. Per lui, questo bronzo si lega all’oro della staffetta mista, la prima medaglia assegnata in questi Giochi. In mezzo, le tre gare individuali maledette con una squalifica e due cadute senza riammissione dei giudici.