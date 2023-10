Come si consola un malato di calcio senza campionato

La domenica senza niente. La domenica da pagina bianca. Al giornale aspettano il pezzo. Sono un po’ in crisi. Quando esplode la pentola di Fagioli e apprendo che chi sta ai fornelli è il Cracco del ricatto, il ratatouille del torbido, mi tranquillizzo e capisco: non avrò problemi a scrivere l’articolo e non ne avrò anche nei prossimi mesi, ma non sono felice. Per nulla. L’enorme gemma giornalistica è stata raccolta nello sterco.

I giocatori della Nazionale coinvolti in un simile porcile, è inaccettabile. Sono dei miliardari annoiati da punire senza appello? Sono rappresentativi di una generazione? La prima reazione è la colpevolizzazione. A mio parere son troppo banali i j’accuse e gli strali lanciati dei soliti soloni. La noia, la solitudine, lo stress, l’esposizione ad ambienti ad elevate possibilità di gioco d’azzardo. Cosa spinge “i nostri figli” a comportamenti ad errori spesso banali ma imperdonabili per la loro esistenza? In questo specifico frangente sicuramente non la sete di denaro.

Passo il pomeriggio bussando via internet alla porta digitale di fonti esperte per capire quali siano le cause della ludopatia Il quadro non è chiarissimo. La scienza non ha ancora stabilito con esattezza cosa sia e anche l’individuazione delle cause sembra una supercazzola dello straordinario professor Sassaroli interpretato da Adolfo Celi in Amici Miei. Si scherza, ma non troppo.

La sfida degli azzurri contro Malta non puo darmi lo spunto necessario per un articolo interessante per "il Raccattaballe" che riempia gli spazi di una settimana senza campionato, senza Formula Uno, senza ciclismo, con un tennista polacco che vince ma non scalda, non basta uno strepitoso Thomas Ceccon, nel nuoto, a interessarvi al mio articolo (secondo nei 200 dorso e primo nei 100 stile, il portacolori azzurro alla Coppa del mondo in corso ad Atene ha vinto anche la gara dei 100 metri dorso).

Non basta il Mondiale di rugby che regala partite stupende: il Sudafrica ammutolisce Saint Denise e tutta la Francia compiendo il miracolo (29-28) ed eliminando i padroni di casa. Nelle semifinali della coppa del mondo verranno rappresentati quattro continenti. Mai successo negli sport principali.

Non basta uno strepitoso Nuvola rossa su Ducati che vince dal dodicesimo posto in griglia di partenza. Grande prova davvero. Pecco Bagnaia non è Valentino Rossi per il grande pubblico. Quantomeno non ancora.

Per tornare al calcio giocato, concedetemi una battuta: salvate il talento Pafundi dai lupi che ha intorno. Chi sa di cosa parlo annuirà.