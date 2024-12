Galoppo, l'esperimento di Siracusa e le gare di Pisa in un dicembre ricco di emozioni

Un arrivo a San Rossore (f.te Ippodromo di San rossore)

Con la chiusura di Milano e il fine stagione ordinario di Roma, il galoppo nazionale si concentra sulle piazze di Siracusa e Pisa. La città siciliana confeziona una due giorni all’insegna dell’ippica a tutto tondo, con le specialità di galoppo e trotto e che si alterneranno nel palinsesto dell’ippodromo Mediterraneo, 6 corse al galoppo e 5 al trotto per ciascun giorno. Un esperimento che potrebbe essere replicato anche nei grandi ippodromi metropolitani di Milano e Roma, per aumentare l’affluenza del pubblico ed avvicinare scommettitori e appassionati alle due discipline...

Noi ci concentriamo sulle corse al galoppo e come nostra consuetudine andiamo ad analizzare quelle più importanti del palinsesto.

Questa volta ci avvaliamo di due carissimi amici, esperti conoscitori del mondo del galoppo, già proprietari di cavalli da corsa, i loro nomi in rigoroso ordine alfabetico: Daniele e Mauro. Si sono prestati al gioco ed esprimeranno la preferenza per un solo cavallo per corsa dopo il nostro commento.

Sabato 7 dicembre a Siracusa

La tribuna dell'Ippodromo Mediterraneo (f.te sito web ufficiale)

Il commento tecnico : corsa per 2 anni che ha messo insieme i migliori che corrono abitualmente in Sicilia. L’anno scorso vinse Caraibi Night che in seguito, però, non ha più ottenuto risultati importanti. Quest’anno il lotto dei partecipanti è composto da 3 maschi e 5 femmine. L’handiccaper ha battezzato Kanthan fly come cavallo più in forma, a seguire Marcalyx. Mademoiselle Reby è la femmina più accreditata, seguita da Dalan Fay.

La scelta dell’esperto : per Daniele e Mauro il cavallo da battere è Marcalyx

Sabato 7 dicembre a Livorno

Cinque corse, la più bella e tecnicamente più valida è l’ultima del programma ovvero il Premio Tosco Vans, un Handicap per cavalli di tre anni sulla distanza dei 1.500 metri. Alla fine sono 12 i partenti con il numero 1 Terrano che dopo aver cambiato allenatore prova a risalire la china in una corsa sicuramente alla sua portata. Dopo la vittoria a San Rossore per dispersione, Dandy Sands è atteso alla conferma. Curiosità per Cuban Slide, che dopo aver vinto al debutto Oltremanica in Italia non ha ancora espresso le proprie potenzialità. Joseph Steel è pronto a carpire il varco e beffare tutta la compagnia.

Una nota di simpatia per Tellateller, che dopo 174 giorni di assenza correrà alla seconda corsa nella condizionata riservata ai velocisti anziani. Al cavallo di Salvatore Delogu, adesso allenato da Gian Matteo Lenzi, auguriamo un buon rientro e finalmente un po' di salute.

Domenica 8 dicembre a Siracusa

Commento tecnico : corsa difficilissima, con linee che si intrecciano. Sembra una gara di Sha Tin dove ormai i cavalli più forti sono sempre in competizione. E non è un caso se abbiamo paragonato l’ippodromo siracusano con quello di Hong Kong; infatti il Mediterraneo è l’ippodromo più moderno del nostro Paese, con una bellissima tribuna di 100 metri che molto si avvicina agli ippodromi asiatici. Entriamo nel merito della corsa: Il Grande Gatsby torna in Sicilia per fare bottino pieno, anche se le trasferte in Sicilia non siano mai state redditizie. A contrastare la forza del vincitore del Premio Pisa 2022, colui che si è imposto nell'SH Premio del Mediterraneo, Vincere Insieme, che dopo un periodo un po’ opaco è riuscito a dare la stoccata vincente. Oggi è al rientro dopo quella vittoria e senza dubbio sarà desideroso di ripetersi. Terzo favorito Le Reveur che dopo la battuta di arresto nel SH ha ricominciato a vincere arrivando a quota 12 in carriera. Gli altri possono mettere a segno il colpo della vita come in ogni corsa di cavalli che si rispetti, perché nessuno parte battuto.

La scelta dell'esperto : in questo caso non c'è identità di vedute. Daniele ha scelto My Captain, Mauro Le Revieur.

Commento tecnico : Il Premio dedicato al padre putativo del galoppo siciliano sulla distanza classica mette in evidenza Terrible Land, che in Sicilia ha ritrovato la verve dimostrata in gioventù. Il cavallo di Gianluca Misseri, allenato da Salvatore Scalora, è alla ricerca della 14esima vittoria in carriera, la sesta nell’ippodromo. A contrastare il suo dominio ci proveranno, nell’ordine, Infinity Romance, Muhaarar Dream e De Bisognosi.

La scelta dell'esperto : per Daniele e Mauro il cavallo da battere è Terrible Land.

Domenica 8 dicembre a Pisa

Commento tecnico : sempre affascinante il Criterium pisano che l’anno scorso laureò Melfi, cavallo che poi ha vinto il Premio Parioli e molto altro. Tutti i migliori sono agli ordini dello starter. Lao Tzu è il cavallo da battere, 4 uscite in carriera e 4 vittorie anche se il tabellino ne riporta 3 ed un secondo posto. A seguire Zenorione che ha passeggiato sulla pista due settimane fa. Attenzione a Kabir e l’ospite tedesco Wonder Boy, che da favorito a 3 contro 1 ha vinto al debutto, il pedigree mette in evidenza in 4^ generazione Machiavellian che arriva nel suo sangue da entrambi i ceppi.

Il parere dell'esperto : divergenza di opinioni. Daniele ha scelto Lao Tzu e Mauro Kabir.

Commento tecnico : corsa riservata alle femmine dedicata ad Andred, il padre di Andreina, la prima a vincere il Derby italiano e per correttezza per chi sta leggendo, Andreina vinse il primo Derby beffando tutta la concorrenza maschile. Entrando nel merito delle attuali protagoniste: Deadline, ancorché gravata al peso, sarà sicuramente protagonista; Zittella è la scelta della premiata ditta Turri-Gasparini e quindi non può essere esclusa. C’è curiosità su Gris Celebre che dopo l’infortuinio è rientrata senza sforzo apparente terminando seconda. The Dams, We love Harzburg possono entrare bene in corsa. In basso tutte cavalle di tre anni ma con chance visto il peso.

Il parere dell'esperto : anche in questo caso c'è diversità di vedute. Daniele ha scelto Nayeli e Mauro Zittella.

Commento tecnico : corsa spettacolare, ieri erano iscritti in 22, poi tagliati a 14 perché il massimo possibile di partenti sull’anello di San Rossore. Tecnicamente è un Handicap Principale, di fatto un Listed, visto che i partecipanti sono tutti racchiusi in tre chili. Noi in questo caso consigliamo il dado o la cabala per scegliere il vincitore.

I nostri esperti, invece, hanno accettato di scegliere un protagonista anche in questa corsa rompicapo. Daniele ha nominatoe Mauro

Prossimamente la nostra intervista esclusiva a Sergio Urru, Mr 1000 vittorie.