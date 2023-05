Sofia Goggia a difesa dei bambini: ecco la t-shirt di Falconeri a edizione limitata

La campionessa olimpica Sofia Goggia ha sposato la causa del sostegno a Terre des Hommes, un'organizzazione umanitaria di beneficenza internazionale per i diritti dei bambini: assieme a Falconeri, brand del gruppo Calzedonia, la sciatrice si fa portavoce di un progetto benefico grazie a una t-shirt creata per l'occasione e disponibile soltanto in 600 esemplari.

Nasce "Ciao Fans"

La simbolica maglia è stata creata dal brand ma pensata da Sofia Goggia con una scritta molto semplice, "Ciao Fans", ma significativa e che rimanda alla vicinanza dell'atleta nei confronti di tifosi e sportivi che la supportano e che sono amanti dello sci con una grafica in cui ritrae tutta la forza e il talento dell'atleta che con la sua semplicità e spontaneità ha conquistato il cuore di addetti ai lavori e non. Quale migliore occasione, quindi, di promuovere il progetto benefico il cui ricavato andrà devoluto interamente all'Associazione Onlus in piedi da oltre 60 anni. Terre des Hommes è una rete di dieci organizzazioni nazionali che lavorano per i diritti dei bambini promuovendo uno sviluppo equo senza discriminazioni razziali, religiose, politiche, culturali o di genere.

Edizione limitata

Come detto, sono soltanto 600 le t-shirt disponibili che si possono acquistare esclusivamente sull’e-commerce del brand e nell’esclusiva cornice dello store di via Montenapoleone, a Milano. Falconeri si impegna così, concretamente, assieme al volto di Sofia Goggia nella protezione di bambini e le bambine di tutto il mondo promuovendo i loro diritti sin dalla nascita. La campagna "Indifesa", invece, è nata nel 2012 e non è casuale: in, se staccato dalla parola difesa, intende difendere tutti quei piccoli da violenze e stereotipi di genere dando loro la forza di studiare e coltivare i propri talenti a difesa dei propri sogni. Se la parola viene letta unita, indifesa, ci si riferisce proprio a tutti i bambini e bambine di varie parti del mondo che vanno protetti dai soprusi quotidiani. In questo senso, quale migliore ambasciatrice di Sofia Goggia che ha riconfermato il sostegno del brand del gruppo Calzedonia alle nuove generazioni.