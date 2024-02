“Ben fatto ragazze”. Goggia incorona la doppietta Bassino-Brignone a Crans Montana

La meravigliosa doppietta azzurra nella discesa di Coppa del Mondo di Crans Montana messa a segno da Marta Bassino e Federica Brignone è entrata nella leggenda dello sci. Le nevi svizzere hanno portato fortuna alle connazionali che hanno vinto l’oro e l’argento, lasciando il terzo posto alla padrona di casa Lara Gut Behrami. Per la Bassino è il primo successo in discesa libera, per la Brignone è, invece, il 64° podio in Coppa del Mondo. Più in generale, questa è la 19ª doppietta per lo sci alpino femminile italiano.

Un risultato importantissimo per l’Italia che conferma l’eccellente stato di forma della squadra femminile anche in assenza della punta di diamante Sofia Goggia. Proprio la Goggia è stata la grande assente della competizione – ancora ai box per la rottura della tibia – che subito dopo la cerimonia di premiazione ha voluto celebrare le connazionali che hanno conquistato i gradini più alti del podio.

Attraverso una storia apparsa sul suo profilo Instagram, la campionessa olimpionica ha condiviso una foto che ritrae la Bassino e la Brignone e ha scritto: “Well done girls”, tradotto: “Ben fatto ragazze”. Una frase semplice ma densa di significato che celebra lo spirito di squadra molto forte che la bergamasca ha con le due compagne. La Goggia, che giusto la settimana scorsa aveva dichiarato che sarebbe “rientrata ancora più forte” a seguito dell’infortunio e dell’operazione, conta un palmares importantissimo, con un oro e un argento olimpico; un argento e un bronzo ai mondiali e ben 54 podi – con quattro vittorie – in Coppa del Mondo.