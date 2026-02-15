Sono Giochi d’amore tra podi e villaggio hot

Milano-Cortina non è solo neve, medaglie e adrenalina: qui anche l’amore scende in pista, sfidando il cronometro. Tra gare serrate e villaggi olimpici addobbati a festa, San Valentino si trasforma in un’occasione per gesti romantici, colpi di fulmine e promesse tra un Super G e una discesa libera. A far battere i cuori fin dalla Cerimonia di Apertura sono stati Tim Dieck, pattinatore tedesco naturalizzato spagnolo, e l’azzurra Sara Conti, protagonisti di un abbraccio carico di emozione, immortalato tra rose rosse e sorrisi complici. Non meno memorabile il gesto di Breezy Johnson e Connor Watkins: una proposta di matrimonio in fondo al Super G ha fatto dimenticare a tutti la caduta dell’atleta americana.

L’amore viaggia anche sui social: Jutta Leerdam ha ricevuto un messaggio romantico dal fidanzato Jake Paul scritto sulla neve, mentre Ronja Savolainen e Anna Kjellbin, atlete di hockey di Finlandia e Svezia, sfidano il ghiaccio e la rivalità senza dimenticare il legame che le unisce. L’americana dello slittino Sophia Kirby ha finalmente avuto il suo appuntamento, dopo che per giorni si era dichiarata single e pronta a conoscere il suo «Valentino». Kim Meylemans e Nicole Silveira hanno gareggiato ieri nello skeleton sotto bandiere diverse ma condividono il villaggio di Cortina, dimostrando che il cuore non conosce confini. Nei villaggi olimpici, tra cuori, cioccolatini e torte con la scritta «Vuoi essere il mio San Valentino?», i piccoli gesti romantici si mescolano alle pizze a forma di cuore e alle colazioni decorate. Anche la sicurezza non è trascurata: 10.000 preservativi distribuiti tra 2.800 atleti testimoniano un mix di spontaneità e responsabilità.

Il romanticismo segue il ritmo delle gare. Madison Chock ed Evan Bates, stelle della danza su ghiaccio americana e sposati nella vita, hanno conquistato l’argento e ora possono concedersi fiori e cioccolatini. Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten, campioni norvegesi di curling misto, parlano di una pausa romantica ben meritata, mentre i pattinatori Aurora Grinden Lovas e Sander Eitrem, ancora in gara, pianificano un caffè tra una prova e l’altra. Altre coppie, tra medaglie e sfide quotidiane, vivono San Valentino tra frecce di Cupido e cronometri: Michele Boscacci e Alba De Silvestro nello sci alpinismo, Arianna Fontana e Anthony Lobello nello short track, Marco Fabbri e Charlene Guignard nel pattinaggio artistico, Pietro Sighel ed Elisa Confortola nello short track, Mattia Gaspari e Alessandra Fumagalli nello skeleton, Dominik Fischnaller ed Emily Sweeney nello slittino, e tante altre.

Ognuno con la propria storia, ciascuno con un momento rubato alla competizione per celebrare l’amore.

A Milano-Cortina, dunque, il cuore corre veloce quanto gli atleti: tra medaglie, rose e messaggi d’amore, San Valentino si intreccia alle gare olimpiche. Anche nello sport più estremo, c’è sempre spazio per un battito in più. E quando cala la sera sulle piste innevate, resta la certezza che l’amore non va mai in pausa.