Sport, innovazione e sostenibilità: alla Sapienza la presentazione del primo Report di Sostenibilità della Federazione Italiana Triathlon

Martedì 25 novembre, alle ore 12.00, presso l’Aula 5 della Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma (via del Castro Laurenziano 9), si è tenuto l’incontro “Sport, innovazione e sostenibilità. Il modello di collaborazione tra Sapienza e FITri”, un appuntamento che ha segnato una tappa importante nel percorso di crescita, trasparenza e responsabilità della Federazione Italiana Triathlon (FITri).
Durante l’evento è stato presentato il primo Report di Sostenibilità della Federazione, realizzato in collaborazione con la Sapienza Università di Roma, e in particolare con il Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza (MEMOTEF).
Il documento – redatto secondo i principali standard internazionali (Global Reporting Initiative – GRI) e validato da una società di revisione indipendente – rappresenta il risultato di un lavoro scientifico congiunto che unisce la competenza accademica e l’esperienza sportiva per misurare, valutare e migliorare l’impatto della Federazione nei confronti della comunità sportiva e del territorio.
Così il prof. Giovanni Di Bartolomeo, Preside della Facoltà di Economia:
«Siamo orgogliosi di accogliere in Sapienza un’iniziativa che unisce ricerca, sport e sostenibilità. La collaborazione con la FITri dimostra come il dialogo tra mondo accademico e sistema sportivo possa generare conoscenza, responsabilità e valore per la collettività. Questo Report rappresenta un esempio concreto di come misurare l’impatto sociale non sia solo possibile, ma necessario per costruire un futuro più equo e sostenibile».
Dopo i saluti istituzionali della Magnifica Rettrice, del Preside della Facoltà di Economia, della Direttrice del MEMOTEF e del Segretario Generale del CONI, i lavori sono stati introdotti da Valerio Toniolo, Segretario Generale FITri.
Subito dopo è seguita la presentazione del Report, progetto di ricerca che ha visto la partecipazione del Segretario Generale della FITri Valerio Toniolo e delle prof.sse Silvia Solimene – referente scientifico e responsabile del progetto –, della collega Daniela Coluccia del Dipartimento MEMOTEF e del Prof. Andrea Billi del Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici.
La collaborazione tra la Federazione e la Sapienza ha permesso di sviluppare un modello innovativo di rendicontazione e collaborazione con la collettività, capace di coniugare le metriche economiche con la dimensione sociale e valoriale dello sport. Un percorso che non si limita a fotografare i risultati, ma mira a generare un impatto sociale concreto, diffondendo una nuova cultura della sostenibilità e della responsabilità all’interno del sistema sportivo.
Dal Report emergono dati che descrivono una Federazione in espansione e profondamente radicata nel territorio: nel 2024 la FITri ha raggiunto 28.370 tesserati e 550 società affiliate in tutta Italia, con un indotto economico stimato in oltre 20 milioni di euro l’anno generato da più di 520 gare nazionali e 5 eventi internazionali oltre ad attività sul territorio. Oltre il 72% del personale federale è femminile, un dato che testimonia una governance attenta all’equilibrio di genere e alla valorizzazione delle competenze. La Federazione ha inoltre organizzato 65 eventi formativi, per un totale di 900 ore di lezione e più di 1.200 tecnici abilitati nel solo 2024, a conferma della volontà di investire sulle competenze e sulla professionalità del movimento.
Sul piano ambientale, FITri ha ottenuto per due anni consecutivi il Certificato “Bronzo” per la sostenibilità dalla World Triathlon Sustainability Commission per le tappe di Cagliari e Roma.
Le misure introdotte hanno portato a una riduzione del 18% dei materiali monouso e a un tasso medio di raccolta differenziata superiore al 70% negli eventi nazionali, in linea con le migliori pratiche di sostenibilità ambientale.
Anche la digitalizzazione dei processi federali, completata per oltre il 90%, ha contribuito a ridurre in modo significativo l’utilizzo di carta e a migliorare la trasparenza amministrativa.
Uno dei capitoli più significativi del Report è dedicato all’impatto sociale ed educativo delle attività FITri. Tra le iniziative più rilevanti spicca il progetto “Il Triathlon entra a scuola”, che ha coinvolto oltre 110 istituti scolastici e più di 18.500 studenti under 12 in programmi di educazione motoria, inclusione e sostenibilità. Il progetto ha permesso di avvicinare migliaia di giovani alla pratica sportiva, diffondendo valori di collaborazione, rispetto e benessere.
La Federazione promuove inoltre percorsi di educazione alla sostenibilità e all’invecchiamento attivo, in collaborazione con enti locali e organizzazioni del terzo settore, contribuendo alla coesione sociale e alla salute pubblica. Durante l’incontro, Alessandra De Rose, docente della Sapienza, presenterà alcuni indicatori sul rapporto tra sport e salute, evidenziando il ruolo del triathlon come strumento di prevenzione e benessere.
Un altro elemento distintivo del percorso di sostenibilità della FITri è il coinvolgimento partecipativo degli stakeholder: oltre 200 tra società sportive, atleti, dirigenti e partner istituzionali hanno contribuito alla definizione dei temi materiali del Report, consolidando un modello di governance condivisa che rappresenta una delle migliori pratiche nel panorama sportivo nazionale.
Al termine dell’incontro, i risultati dello studio sono stati discussi in una tavola rotonda, moderata da Roberto Giovannini, Vice Direttore di HuffPost, con la partecipazione di Roberta Odoardi (Direttrice Finanziaria di Sport e Salute SpA), Pietro Abate (Segretario generale della Camera di Commercio di Roma) e Romolo Guasco (Direttore generale di Confcommercio Roma).
Le conclusioni sono state affidate a Riccardo Giubilei, Presidente della FITri, che ha presentato le prossime tappe del percorso di sostenibilità federale:
“La collaborazione con la Sapienza – sottolinea Giubilei – ha un valore che va oltre la misurazione dei risultati. Ha generato un impatto sociale reale, mettendo in rete università, istituzioni e mondo sportivo per costruire un modello condiviso di crescita responsabile. Lo sport, oltre la competizione, è educazione, inclusione e cittadinanza attiva. Con il supporto scientifico del MEMOTEF vogliamo rendere la sostenibilità una dimensione permanente della nostra identità.”
L’evento ha confermato lavolontà di FITri di porsi come laboratorio di innovazione e modello di riferimento nel panorama sportivo nazionale, promuovendo la cultura della sostenibilità come motore di sviluppo, partecipazione e benessere collettivo.