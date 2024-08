Storica doppietta azzurra nella trave: D'Amato oro ed Esposito bronzo. Cade Simone Biles

Ascolta ora 00:00 00:00

Un'incredibile doppietta nella ginnastica artistica colora di azzurro la prima giornata della seconda settimana dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Alice D'Amato conquista la medaglia d'oro nella trave: la 21enne ligure ha totalizzato 14.366 punti lasciandosi alle spalle la cinese Zhou Yaqin. Ma non finisce qui, l'altra azzurra la 17enne Manila Esposito ha completato la storica doppietta con il bronzo.

Fuori dal podio la brasiliana, salita in pedana per ultima, ma costretta ad accontentarsi del quarto posto a causa di alcune imprecisioni che non le hanno consentito di andare oltre quota 13.933 davanti all'altra favorita della vigilia, l'americanache ha patito una brutta caduta che l'ha retrocessa sino al quinto posto con 13.100.