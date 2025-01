Straordinaria Brignone, prima vittoria in discesa libera. Cade Sofia Goggia

Ascolta ora 00:00 00:00

Magnifica e perfetta ancora una volta, l'azzurra Federica Brignone è arrivata davanti a tutti al traguardo di St. Anton, in Austria, vincendo per la prima volta nella sua straordinaria carriera una prova di Coppa del Mondo in discesa libera considerata una delle discipline più spettacolari. L'italiana ha ottenuto il primo posto con il tempo di 1'16"08 superando di soli 7 centesimi (1'16"15) la svizzera Malorie Blanc. Terza a 0.18 centesimi la temibile ceca Ester Ledecka. Ma i colori azzurri hanno motivo di esultare anche per il quarto posto di un'altra italiana, Laura Pirovano, a 0.43 centesimi, davvero a un soffio dal primo podio della sua carriera. Non ce l'ha fatta, invece, Sofia Goggia che è caduta ma senza nessuna conseguenza tornando al traguardo sulle proprie gambe.

"Sono molto orgogliosa"

Al termine di questa gara storica, le prime parole di Federica sono state ovviamente di gioia. " È stata una gara sofferta, sapevo che le condizioni sarebbero migliorate. Mi dispiace per Laura Pirovano, meritava il primo podio. Ma questa giovane svizzera già in prova era andata forte e me l'aspettavo. La mia manche non è stata perfetta, ma ho fatto scorrere gli sci e finalmente ce l'ho fatta ", ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport. Alla domanda si vincere uno slalom ha risposto in maniera scherzosa che " quello lo lascio fare a mia mamma ", riferendosi alla grande campionessa Maria Rosa Quario. " Sono molto soddisfatta e contenta, inizio a rendermi conto piano piano. Ho ottenuto molto di più di quello che pensavo, non pensavo mai di vincere in discesa. Ma sono molto orgogliosa ".

La gara di Federica

Un fulmine, velocissima Brignone, che ha toccato anche i 123 Km/h passando in testa alla gara con un risicato vantaggio (solo sei centesimi) al primo intermedio. Senza sbavature è riuscita ad allungare in maniera decisiva nella parte finale della competizione trionfando e alzando le braccia al cielo dopo aver tagliato il traguardo. Per l'azzurra è il 30esimo successo in Coppa del Mondo: dopo le prime quattro sciatrici appena menzionate da segnalare il sesto posto della sempre straordinaria america Lindsey Vonn che è ritornata alle gare dopo sei di inattività e all'età di 40 anni. La stessa Brignone, durante la sua intervista, ha commentato il sesto posto della Vonn. " Ora basta, non solo più la più vecchia. Vonn è stata una grande, sta bene ed è anche pericolosa ", ha concluso.

Per Federica Brignone si tratta del terzo successo stagionale dopo le vittorie in gigante

Sölden e Semmering: in carriera ha già ottenuto 73 podi, otto di questi in discesa libera. La vittoria di oggi mette in luce un altro record: Federica è la vincitrice meno giovane di sempre sul circuito di Coppa del Mondo.