Straordinario Paris: vince anche il superG di Kvitfjell, fantastica doppietta in Norvegia

Un'altra grandissima prestazione di Dominik Paris vale la vittoria nel SuperG di Kvitfjell che arriva dopo il primo posto nella discesa libera di venerdì. L'azzurro 35enne di Merano ha sciato in maniera impeccabile arrivando davanti a tutti con il tempo di 1'08"98 davanti al canadese James Crawford (38 centesimi dietro) e allo sloveno Miha Hrobat (47 centesimi). Soltanto quarto lo svizzero Marco Odermatt (a 48 centesimi). Paris ha vinto per la sesta volta nella sua carriera sulle nevi norvegesi.

"Bellissimo vedere la luce verde"

Felice e raggiante come non mai, le prime parole di Dominik sono soprattutto verso il tipo di gare che riesce a fare dimostrando a tutti la sua forza e il suo talento. " Ho dimostrato che posso stare ancora davanti a tutti ". Quanto alla gara, ha spiegato che " oggi è andata molto bene, ho avuto buone sensazioni, è un tracciato abbastanza andante, è stato bellissimo sciare e vedere la luce verde. A me sembrava tutto abbastanza fluido, il tempo poi mi ha dato ragione ". Un piccolo rammarico per la giornata di ieri ma " finire questa stagione con due vittorie è molto bello ".

Eguagliato record di Thoeni

Storico, il nostro azzurro, perché con la vittoria odierna ha eguagliato il record di Gustav Thoeni ottenendo 24 vittorie in Coppa del Mondo. " È un piacere, Gustavo è un grandissimo dello sci anche se ha vinto molto di più", ha aggiunto l'azzurro. Paris, con il pettorale numero 10, è stato l'unico a scendere al di sotto di un minuto e nove decimi sciando benissimo a ogni intermedio del superG guadagnando quei centesimi che lo hanno fatto volare e rimanere in testa. Paris ha sfruttato la pista in maniera perfetta, specialmente nel secondo settore, creando un abisso tra lui e gli avversari e tornando a imporsi nella specialità dopo sei anni (l'ultima volta era accaduto a Soldeu, nel 2019).

What a stunning podium in Kvitfjell today!



Dominik Paris

Marco Odermatt

Stefan Rogentin #fisalpine #wintersport #worldcupkvitfjell



— FIS Alpine (@fisalpine) March 7, 2025

Come detto, un quarto delle sue vittorie in Coppa del Mondo Paris le ha ottenute sulla pista norvegese Olympiabakken dove in carriera si è imposto in ben quattro discese libere e in due superG

(l'ultimo oggi). Il circuito maschile rimane in terra norvegese visto che sabato e domenica ad Hafjell si disputeranno un gigante e uno speciale che precederanno la trasferta negli Stati Uniti per le finali di Sun Valley.