Strepitosa Brignone, vince il superG in Norvegia: terza Sofia Goggia

Un'altra prova maiuscola, mostruosa e gigantesca proprio come il superG di Kvitfjell, in Norvegia, prova di Coppa del Mondo di sci femminile: Federica Brignone è arrivata davanti ancora una volta davanti tutti con il tempo di 1'30"11, seconda posizione per la svizzera Lara Gut Behrami a sei centesimi di distanza, terza l'altra azzurra Sofia Goggia attardata di soli nove centesimi. Per la valdostana di tratta della vittoria numero 35 nella sua strepitosa carriera, l’ottava vittoria stagionale in Coppa del Mondo.

Il palmarès si arricchisce di cinque mediaglie mondiali tra cui due d'oro ed è l'azzurra più vincente di sempre e l'unica ad aver già conquistato la classifica generale. Proprio in generale, adesso il suo vantaggio nei confronti della rivale svizzera è di ben 251 punti mentre nella classifica di superG Gut Behrami rimane davanti ma di soli 55 punti.

Le parole di Brignone

Nonostante essere arrivata davanti a tutti, nel dopo gara Brignone ha sottolineato la durezza e difficoltà di questo superG. " Credo che oggi il mio punto di forza sia stato l’attacco dopo ogni errore: non ho fatto la manche perfetta che volevo, qualche piccola sbavatura c’è stata, ma sono riuscita quasi sempre a rimediare" . Per quanto riguarda le altre azzurre in gara, nono posto per Elena Curtoni a 64 centesimi da Brignone, più lontane Laura Pirovano (17esima), Asja Zenere (ventesima) e Roberta Melesi (25esima), fuori Marta Bassino che è scesa con il pettorale numero 1.

Il riconoscimento delle avversarie

Seconda in classifica, la svizzera Gut Behrami ha riconosciuto la forza di Brignone. " Non è un testa a testa, quest’anno lei sta dominando e sta facendo qualcosa di incredibile dal punto di vista della regolarità. Io sto facendo troppi errori e non riesco a dare tutto come vorrei" . L'altra azzurra, Sofia Goggia, ha fatto una gran discesa che le è valso il terzo posto a soli nove centesimi ma anche lei spende parole d'elogio per la collega Brignone.

È in uno stato di grazia, quest'anno sta sciando benissimo ed è in testa alla classifica generale: se possibile è migliorata ancora

". Adesso, la Coppa del Mondo femminile si trasferisce in Svezia, ad Aare con il gigante previsto per sabato prossimo mentre domenica ci sarà lo slalom speciale.