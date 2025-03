SuperG a La Thuile, Sofia Goggia è seconda: Brignone finisce terza

Ascolta ora 00:00 00:00

Qualche piccola sbavatura per Federica Brignone che ha fatto registrare il terzo tempo nella prova di superG a La Thuile, in Valle d'Aosta, che oggi è stata vinta dalla tedesca Emma Aicher con 57"89. I colori azzurri sorridono grazie al secondo posto di Sofia Goggia con 57"95, terza come detto la Brignone a 58"28. Dietro di lei si è piazzata la diretta rivale per la classifica generale di Coppa del Mondo, la svizzera Lara Gut Behrami con 58"36. La sciatrice valdostana, prima in classifica in Coppa del mondo che in questa gara ha ottenuto il podio numero 81 a meno sette dal record di 88 podi di Alberto Tomba, si è anche fatta male a una mano centrando un paletto durante la sua discesa. Meteo permettendo, domani si disputerà il secondo super Gigante che altrimenti verrà spostato a sabato 15 marzo.

Le parole di Brignone

È soddisfatta a metà la valdostana che ai microfoni della Rai, poco dopo il termine della gara, ha spiegato com'è andata oggi ma soprattutto le cose che non le sono piaciute. " Ho rischiato troppo, volevo troppo vincere davanti al mio pubblico. Non posso fare questi errori in questi momenti. È andata bene, il risultato poteva essere molto peggiore ". Poco dopo, ha aggiunto che questa pista " non ti dà fiducia, dove molte atlete fanno fatica, probabilmente è la gara nella quale sono riuscita meno a fare ciò che avevo in mente. Ma oggi è già importante essere al traguardo, perché il manto è davvero difficile da interpretare. Comunque, ormai la gara è andata, e bisogna già pensare alle prossime" . Infine, un pensiero anche per l'avversaria Lara Gut-Behrami: " È un’atleta fortissima e può darsi che anche quest’anno mi toccherà arrivarle alle spalle in superG. In ogni caso, non farò calcoli fino all’ultima gara della stagione: andrò avanti gara per gara cercando di fare del mio meglio" , ha concluso.

La classifica generale

Nonostante il terzo posto, Brignone rosicchia altri preziosi punti alla Gut Behrami portandosi a 332 punti di vantaggio: adesso ci sarà un nuovo superG sulla pista Berthod di La Thuile, poi la stagione si chiuderà con le finali di Beaver Creek, negli Stati Uniti, dove sono previste quattro gare con 400 punti in palio.

LE NOSTRE RAGAZZE ANCORA SUL PODIO



Emma Aicher vince il primo SuperG in programma a La Thuile. Dietro la tedesca ci sono Sofia Goggia e Federica Brignone mentre Lara Gut-Behrami è quarta! #EurosportSCI #FISAlpine #LaThuile #AlpineSkiing #Brignone #Goggia pic.twitter.com/CYhheolLHu — Eurosport IT (@Eurosport_IT) March 13, 2025

Le altre azzurre

Nel superG odierno si è distinta Marta Bassino che si classifica con un ottimo sesto posto a 71 centesimi dalla Aicher e rialza la testa dopo una stagione molto difficile.

Dodicesima Elena Curtoni, 17esima Laura Piovano mentre Roberta Melesi si piazza al 25esimo posto. Sono proprio loro le italiane che al momento sono qualificate per i superG negli Stati Uniti: Brignone, Goggia, Pirovano, Bassino, Curtoni e Melesi.