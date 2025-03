SuperG, vince una strepitosa Brignone. Doppietta azzurra, Goggia seconda a un centesimo

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha sciato ancora una volta in maniera incredibile, Federica Brignone, vittoriosa al SuperGigante di La Thuile con il tempo di 57"95 ma a sorridere è tutta l'Italia dello sci perché anche Sofia Goggia ha fatto una gara pazzesca finendo dietro alla valdostana di un solo centesimo, 57"96. Al terzo posto si è piazzata la francese Romane Miradoli con 58 secondi netti. Ancora una meravigliosa doppietta azzurra ma Federica dovrà aspettare ancora una settimana per vincere la Coppa del Mondo generale di sci alpino visto che la diretta rivale, la svizzera Lara Gut-Behrami, si è piazzata al quarto posto a 35 centesimi di distanza. Grazie al primo posto di oggi Federica Brignone è in testa anche nella classifica di specialità di SuperG con 5 punti di vantaggio su Lara Gut-Behrami.

Quando vincerà la Coppa del Mondo

La matematica vittoria non è arrivata oggi ma la differenza si è ampliata con 382 punti di vantaggio per Brignone. La festa, quindi, è soltanto rimandata alla prossima settimana con le finali che si disputeranno a Sun Valley, negli Stati Uniti: sono soltanto 18 i punti che servono a Federica per vincere aritmeticamente. Quello odierno è il podio numero 83, a meno cinque dal leggendario Alberto Tomba.

"Giornata fantastica"

Ai microfoni della Rai, la valdostana al termine della gara ha mostrato tutto il suo giustificato entusiasmo. " Sto vivendo una giornata fantastica. Ci tenevo a venir giù in luce verde a casa mia. La pista era più bella, ero molto concentrata e ho avuto la fortuna di partire con il numero 6 ". Successivamente Brignone ha spiegato cosa è cambiato rispetto a ieri quando ha ottenuto il terzo posto. "La pista era molto migliore. In più ho avuto due fortune: partire con il numero 6 e arrivare davanti per pochi centesimi. Andrò a Sun Valley con due pettorali rossi, ma non è finito niente. Ho ancora tanto da giocarmi e devo rimanere concentrata per due settimane" .

Quando le è stato chiesto un parere sulla sua stagione, Federica ha spiegato che è stata " via via sempre più tosta e sempre più impegnativa. Per questi motivi ho bisogno di rimanere sul pezzo fino alla fine, e non sarà per niente facile" . Infine, la gioia per il trionfo in Coppa del Mondo sempre più vicino. " Se tutto va bene, questa volta mi consegneranno la Coppa in mano e non me la spediranno per posta. Ed è una cosa che ho sempre sognato ".

ED È RECOOOOOORD



Brignone si supera... letteralmente!



Con il trionfo di oggi nel superG di La Thuile, Fede batte il suo stesso primato di podi stagionali in Coppa del Mondo toccando quota 14!!!



Com’è la vista da lassù, Tigre??? #ItaliaTeam @Fisiofficial… pic.twitter.com/gNFH4VkpqR — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) March 14, 2025

Le parole del fratello