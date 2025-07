Taddeucci, è tris: terza medaglia d’argento ai Mondiali di nuoto

Una bracciata dopo l'altra Ginevra Taddeucci si "veste" d'argento per la terza volta e la terza gara di seguito ai Mondiali di nuoto in corso a Singapore: sorrisi ed esultanze per aver raggiunto il secondo posto nell'inedita 3 km sprint knock out. L'azzurra ha chiuso la sua gara con il tempo di 6'19"9 alle spalle della giapponese Ichika Kajimoto, medaglia d'oro, e davanti alla campionessa mondiale della 5 e 10 km Moesha Johnson in ex aequo con l'ungherese Bettina Fabian. L'argento odierno bissa quello sulla 5 km e 10 km, un triplo risultato eccellente della nostra nuotatrice che continua la sua crescita agonistica. Nella gara maschile, si è piazzato al quarto posto Gregorio Paltrinieri, in una gara dominata dal tedesco Florian Wellbrock che ha vinto ben tre medaglie d'oro a questi Mondiali.

"Ero rassegnata..."

Al termine della gara, tutta la felicità dell'atleta fiorentina di 28 anni. " Neanche io avrei immaginato di valere il podio. Ero rassegnata al quinto posto. Appena sono uscita dall'acqua - ha poi rivelato Taddeucci, ironizzando sul confronto a distanza col compagno azzurro - s ono andata da Gregorio Paltrinieri per dirgli che sono in vantaggio 3-2. La medaglia è per tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di un sogno: al mio ragazzo Matteo Furlan che a 36 anni ancora mi aiuta in allenamento; ad allenatore e staff, società e federazione, alla famiglia ".

La felicità del coach

Ginevra ha poi sottolineato la gara che inizialmente hanno fatto le sue avversarie del gruppo di testa lasciando un "buco" libero dove si è intrufolata per scalare le posizioni fino alla medaglia d'argento. " Ne ho approfittato e improvvisamente la gara si è trasformata in un 50 stile libero. Ho messo le gambe e andavo alla grande. Paradossalmente mi sentivo peggio nei primi 1500. Il mio allenatore Giovanni Pistelli mi diceva che ero veloce negli allenamenti, che quasi pensavo avessi perso la soglia. Invece è andato tutto alla grande ".