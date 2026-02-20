“Tagliata da lama sul volto”. Paura nello short track per la polacca Sellier

Una clamorosa caduta multipla durante il quarto di finale della gara femminile dei 1.500 metri di short track poteva costare cara a Kamila Sellier. Nello scontro in pista, la polacca ha riportato un vistoso taglio sul volto, che le ha provocato un'importante perdita di sangue. Le immagini sono da brividi: durante la sesta manche uno scontro ad alta velocità ha interessato tre atlete. Kamila Sellier era nelle prime posizioni, intenta a dettare il ritmo e guidare il gruppo verso le fasi finali. Proprio nelle battute conclusive, l'equilibrio della manche si è spezzato. L'americana Santos-Griswold, nel tentativo di forzare un sorpasso o mantenere la posizione, ha innescato una carambola devastante. L'impatto ha travolto inizialmente la polacca, che è stata centrata violentemente al volto da un pattino rovinando sul ghiaccio. L'effetto domino è stato inevitabile e immediato: nella caduta è rimasta coinvolta anche Arianna Fontana, trovatasi nel posto sbagliato nel momento peggiore. L’azzurra però è riuscita a tornare in pista, qualificandosi prima per la semifinale e poi per la finale.

Come sta Kamila Sellier

Una volta uscita dalla pista di ghiaccio col pollice alzato, tutti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Immobilizzata con un collarino e poi sulla tavola spinale, la pattinatrice polacca è stata trasportata in ospedale per controlli dopo aver rischiato di perdere l'occhio. Il colpo preso sul viso, all'altezza dell'orbita sinistra (con tanto di lieve ferita sulla guancia) e l'impatto col suolo hanno fatto temere il peggio. "Stiamo aspettando l'esito degli esami ma, visto il gonfiore, potrebbe avere uno zigomo rotto", ha spiegato il capo della delegazione Konrad Niedźwiedzki. Rassicuranti le notizie sulle condizioni di salute della pattinatrice: "Kamila è cosciente. Ha fatto un cenno con la mano verso il bancone dove ero seduto, indicando che stava bene. Ha ricevuto cure immediate, quindi tutto è andato secondo il protocollo". Come sta adesso? "Ha un taglio sulla guancia, già suturato, e molto probabilmente un danno all'osso zigomatico. Potrebbe essere rotto, visto il notevole gonfiore. L'occhio è molto gonfio al momento, quindi è difficile dirlo… aspettiamo i riscontri diagnostici".

Kamila Sellier è una delle pattinatrici di short track più esperte della Polonia. Ha partecipato alle Olimpiadi di Pechino 2022, ha vinto medaglie ai Campionati Europei e Mondiali e si è piazzata più volte tra le prime squadre in Coppa del Mondo.