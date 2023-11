Taylor Swift e il magico mondo delle "wags" nella palla ovale Usa

Nelle ultime settimane, due mondi apparentemente lontanissimi si sono incrociati, causando reazioni quantomeno scomposte. Tra appassionati di sport americani e cultori del gossip le distanze sembrerebbero siderali. Per cambiare questo stato di cose è bastato che una delle star più famose al mondo, la cantante pop Taylor Swift, si accompagnasse ad uno dei giocatori più forti della Nfl, il roccioso tight end dei Kansas City Chiefs Travis Kelce. Apriti cielo. Dozzine di articolesse più o meno banali, dove il football viene dipinto in termini quasi indecenti per provare a spiegare come la superstar della musica abbia deciso di scegliere proprio un campione della Nfl.

Il fatto è che, almeno in America, sport e spettacolo vanno da sempre a braccetto. Se c’è chi ricorda i tanti quarterback tombeur de femmes, altri insinuano il dubbio che si sia trattato di una mefistofelica operazione di marketing per espandere le rispettive audience. Questa tempesta mediatica offre, però, la possibilità di esplorare un universo davvero affascinante, quello delle mogli e delle compagne del football. Ecco perché questa volta “Solo in America” vi parlerà del coloratissimo mondo delle cosiddette “wags”: accanto ai campioni della Nfl si trova davvero di tutto.

La “cricca” di Taylor

Se in Italia l’apparizione allo stadio della star più luminosa della musica è stata solo una curiosità, tanto per riempire giornali e televisioni, in America non si è parlato di altro per settimane, cosa salutata con estremo fastidio dai cultori della palla ovale. Ti aspetteresti che le mogli e compagne dei giocatori, abituate ad essere le più belle ed ammirate, accogliessero l’algida cantante con sospetto o irritazione. Niente del genere, alcune tra le “wags” più famose sono state ben liete di entrare nell’entourage della superstar. Da quando, lo scorso settembre, la cantante è stata notata nello stadio dei Chiefs, la moglie del quarterback di Kansas City, Brittany Mahomes, è stata la prima ad accoglierla a braccia aperte.

Brittany, a quanto pare, considera Taylor una delle sue migliori amiche, cosa abbastanza prevedibile visto che Mahomes e Kelce sono amici per la pelle. Le due donne non potrebbero essere più diverse, visto che Brittany e Patrick stanno insieme fin dalle medie, anche quando Brittany giocava a calcio in Islanda. Ora si occupa di fitness e sicuramente non le dispiace trovarsi coi riflettori puntati addosso. La “cricca” di Taylor, però, non si limita ai Chiefs, ma include anche la fidanzata di uno dei rivali di Kansas City, il quarterback dei Buffalo Bills Josh Allen. L’attrice Hailee Steinfeld è amica di lunga data della cantante, da almeno dieci anni: il fatto che anche lei si sia messa con uno tra i giocatori più pagati della Nfl non sarebbe casuale. Magari la cosa fa storcere il naso ai puristi, ma il pubblico “normale” apprezza non poco queste distrazioni. Ai posteri stabilire se sarà un bene o un male per lo sport…

Dalle cantanti alle attrici

Taylor Swift non è certo la prima celebrità dello spettacolo ad entrare nel mondo del football americano. Fino al suo arrivo, la palma dell’artista più di successo spettava alla cantante Ciara, che ha sposato il quarterback dei Denver Broncos Russell Wilson. L’ex stella dei Seahawks ha vinto premi importanti, incluso un Grammy e dominato le classifiche R&B per anni ed ora è ben contenta di stare al braccio di una delle stelle più luminose del football.

La prima star del pop ad essere entrata nel mondo della palla ovale è però stata Jessica Simpson, cantante molto popolare a fine anni ‘90 che ha saputo reinventarsi nella musica country e come designer di moda. Jessica non ha però scelto una stella di prima grandezza ma un discreto giocatore come Eric Johnson, che a San Francisco aveva fatto abbastanza bene. Altre volte, invece, l’unione tra sport e celebrità produce tante scintille e divorzi dolorosi: Kristin Cavallari, ex stellina dei reality, ha avuto una relazione tumultuosa con l’ex quarterback dei Chicago Bears Jay Cutler. Dopo alti e bassi molto pubblici, due matrimoni e tre figli, è arrivato un divorzio altrettanto complicato, sempre sulle prime pagine dei rotocalchi.

Altre volte, invece, le cose vanno decisamente più lisce, come la relazione tra il linebacker dei Patriots Kyle Van Noy e l’attrice ex reginetta di bellezza Marissa Powell. I due, a dire il vero, si erano incontrati all’università, uniti più che altro dalla fede mormone. Da quando si sono sposati nel 2014, Van Noy ha vinto due titoli con New England mentre Marissa ha trovato il successo con la serie Ballers, dedicata proprio al mondo dello sport professionistico. La speranza di Jared Goff, quarterback che sta vivendo una stagione eccellente a Detroit, è che l’unione con la splendida attrice e modella Christen Harper gli porti altrettanto fortuna. I tifosi dei Lions, dopo decenni di sofferenza, sperano davvero che sia il suo portafortuna.

Modelle e reginette di bellezza

Quando si parla di modelle e football, impossibile non citare l’ex moglie del quarterback più vincente di sempre. L’unione tra Gisele Bündchen e Tom Brady sembrava perfetta: bellissima lei, impeccabile lui, dentro e fuori dal campo. C’è chi dice che sia stata la voglia dell’ex Patriots di continuare a giocare nonostante i 45 anni a causare la rottura mentre qualcuno fa notare come la supermodella brasiliana fosse quella che in famiglia portava i pantaloni. Dall’alto di un patrimonio valutato oltre 400 milioni di dollari, difficile che le cose andassero in maniera diversa. Se Gisele è stata la modella più pagata al mondo per anni, gran parte delle modelle che finiscono al braccio dei campioni del football hanno avuto carriere decisamente meno prestigiose.

Prima di sposare l’ex stella dei Dallas Cowboys Tony Romo, Candice Crawford era diventata popolare nel circuito dei concorsi di bellezza, dopo aver vinto il titolo di Miss Missouri. Dopo un lungo fidanzamento, si sono sposati nel 2011, costruendo assieme una famiglia all’apparenza felice. Il passaggio di Romo dal football ad una fortunata carriera come commentatore per la Cbs è stata solo la ciliegina sulla torta. Altre volte, invece, le reginette di bellezza passano da un campione all’altro, come successo ad Olivia Culpo. Dopo una relazione tumultuosa con la stella dei Patriots Danny Amendola, Olivia si è messa insieme con il running back più esplosivo della Nfl, la star dei 49ers Christian McCaffrey. Per anni la modella si era costruita un following social importante e sicuramente non le sarà dispiaciuto approfittare della crescente fama di “CMC”.

Simone Biles e le altre sportive

Visto che la vita degli atleti si assomiglia molto, comprensibile come alcune stelle del football preferiscano mettersi assieme a persone altrettanto competitive. Alle volte, però, le dinamiche in termini di popolarità sono ben diverse, come successo nel caso della superstar della ginnastica Simone Biles. La 25enne plurimedagliata olimpica ha sposato l’ottimo safety degli Houston Texans Jonathan Owens dopo averlo conosciuto nel marzo 2020 attraverso una piattaforma di dating online molto esclusiva. Nonostante l’inizio non convenzionale, la loro relazione sembra andare a gonfie vele, specialmente ora che CJ Strout è riuscito a sistemare l’anemico attacco dei Texans.

Quando a mettersi assieme sono due personaggi altrettanto popolari, le cose difficilmente vanno altrettanto bene: le prime pagine dei rotocalchi americani sono state occupate dalle vicissitudini del rapporto tra il quarterback dei New York Jets Aaron Rodgers e la campionessa della IndyCar Danica Patrick. Nonostante siano famosissimi, alla fine il rapporto è finito male, riconsegnando Rodgers alla sua “carriera” di dongiovanni impenitente. Molto diverso il rapporto tra il tight end degli Arizona Cardinals Zach Ertz e la moglie Julie: la coppia si è conosciuta a Stanford, quando facevano entrambi l’università per non lasciarsi più. Mentre Zach si faceva strada coi Philadelphia Eagles, Julie è diventata una delle calciatrici più forti al mondo. Dopo due titoli mondiali con la nazionale statunitense, ha da poco appeso gli scarpini al chiodo, preferendo dedicarsi alla famiglia.

La Ertz non è l’unica calciatrice ad aver trovato un compagno nel mondo della palla ovale: Hope Solo, portiere della nazionale a stelle e strisce, è decisamente più famosa del marito Jerramy Stevens, tight end che tra Seattle e Tampa Bay ha raccolto pochi trofei e parecchi problemi con la legge. Nonostante tutto, però, la coppia rimane assieme, chissà come e perché. Molto più fortunato il rapporto tra Kealia Ohai e il roccioso defensive end di Houston J.J. Watt, uno dei migliori difensori della storia recente della Nfl. La moglie di uno dei più forti tight end del football moderno, George Kittle, non è arrivata ai livelli delle calciatrici ma giocava a basket all’Università dell’Iowa. Nel caso dell’ex Giants Aaron Ross, invece, in quanto a popolarità, la moglie lo batte 10-0. Il velocissimo cornerback, infatti, è il marito della velocista Sanya Richards, quattro volte medaglia d’oro olimpica. Dal 2013 ad oggi si è reinventata come imprenditrice e mamma, oltre a partecipare a diversi reality, con il marito sempre accanto.

Brave ragazze e influencer

In realtà, se chiedi ad un americano di descrivere la tipica moglie di un giocatore di football, probabilmente ti descriveranno qualcosa di simile alla compagna del talentuoso quarterback dei Cincinnati Bengals Joe Burrow. Olivia Holzmacher, nata in una normale cittadina dell’Ohio, lo ha incontrato all’università ed ha una carriera che non c’entra niente con il mondo dello spettacolo, visto che lavora come analista per la catena di supermercati Kroger, tra le più popolari in America. Nonostante sia molto attraente, non si è fatta ancora tentare dal mondo della celebrità, rimanendo coi piedi ben piantati per terra. Stesso dicasi per la moglie di un altro quarterback famoso, Trevor Lawrence dei Jacksonville Jaguars: Marissa Mowry ha incontrato il futuro marito quando andavano alle superiori ed è ancora al suo fianco. D’altro canto, quando la proposta di matrimonio arriva nel cavernoso stadio di Clemson, come fai a dire di no?

Fonte: Instagram (@oliviaholzmacher)

Non tutte le ‘brave ragazze’, però, sanno resistere alle tentazioni: Anna, moglie di uno dei receiver più devastanti della Nfl, Cooper Kupp, è rimasta con lui fino dalle superiori, sposandosi molto giovane, nel 2015, due anni prima che approdasse ai Los Angeles Rams. Nonostante sia ben lieta di rimanere a casa ad occuparsi dei tre figli, è piuttosto attiva sui social media: il suo account Instagram, nel quale si autodefinisce “Football Wifey” (mogliettina del football), ha quasi 75.000 followers. Numeri del genere impallidiscono di fronte alla compagna di un altro campione, Nelson Agholor degli Eagles: Viviana Volpicelli, 22enne influencer dalle chiarissime origini italiane, oltre alla carriera da modella, fa ottimi affari dando consigli su bellezza e cura della pelle sul suo sito. Che dire poi di Lauren Wood, compagna della superstar Odell Beckham Jr? A forza di dare consigli sulla forma fisica sui suoi profili, la trainer ha accumulato oltre 1,7 milioni di followers. In questo caso sono stati proprio i social ad aver fatto scoccare la fatidica freccia: la coppia racconta di come si siano proprio conosciuti scambiandosi messaggi su Instagram prima di uscire la prima volta. Considerato che stanno ancora insieme, è stato davvero un colpo di fulmine.

Potevano mancare le cheerleader?

Per gli appassionati del football, parlare dello sport preferito in America senza citare almeno una volta il sogno proibito a stelle e strisce, le splendide cheerleaders è quasi impossibile. Questa vera e propria istituzione è sempre più vista come un anacronismo, specialmente in questi nostri tempi complicati, ma occupa tuttora un posto d’onore nell’immaginario erotico dell’americano medio. Se alla high school, la tresca tra il quarterback della varsity, la prima squadra e la capitana delle cheerleaders è la cosa più scontata al mondo, le cose si complicano nella Nfl. Ogni contatto non professionale, in questo caso, è severamente proibito se entrambi lavorano per la solita franchise, cosa che, però, non ha impedito l’unione tra Alex Smith ed Elizabeth Barry. L’ex quarterback di Kansas City e Washington incontrò Elizabeth durante una partita e la coppia non si è più lasciata. Nel caso della star dei Rams Matthew Stafford, la scintilla scoccò ai tempi dell’università, quando il quarterback era alla guida dei Bulldogs di Georgia e Kelly era parte del gruppo delle cheerleaders.

Fonte: Instagram (@kbstafford89)

Il rapporto tra il grandissimo tight end dei Patriots Rob Gronkowski e la sua compagna Camille Kostek, invece, è stato decisamente tumultuoso. Da quando si sono incontrati a bordocampo a Foxborough, Rob non ha tolto gli occhi di dosso alla splendida cheerleader, nonostante lo stretto divieto. Alla fine, nel 2015, Camille rassegnò le dimissioni pur di poter mettersi insieme in maniera ufficiale a Gronk. Diciamo che le cose non le sono andate affatto male: da allora ha cambiato il completino succinto da cheerleader per costumi da bagno, guadagnandosi addirittura la copertina di Sports Illustrated. A suo tempo ebbe a dire che “iniziai a conoscere Rob solo quando non fui più una cheerleader” ma, in realtà, i due si conoscevano bene. In questi giorni hanno celebrato i dieci anni dal primo incontro ad un galà di beneficenza e stanno pensando finalmente a sposarsi. Un altro scapolo d’oro del football sta per metter su famiglia con la sua splendida compagna. Dite che non c’entra molto con lo sport? Forse, ma senza questo contorno di celebrità, bellezza e tanti, tanti soldi, il football non sarebbe altrettanto affascinante.