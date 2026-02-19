Tutti pazzi per Stefania Costantini: l'azzurra ha fatto conoscere il curling all'Italia

Tutti pazzi per il curling, o meglio, potremmo scrivere tutti pazzi per Stefania Constantini, l’atleta ventiseienne delle Fiamme Oro, medaglia di bronzo nel doppio misto con Amos Mosaner, che ha stregato gli italiani che si sono innamorati del suo sguardo magnetico mentre completa il lancio della stone. La rimedizione sulle piattaforme social delle immagini televisive ha creato un’audience enorme, tanto che anche Luca Zaia le ha dedicato un post definendola “la regina del curling: lo sguardo fisso sulla stone, il ghiaccio tutto intorno e un Paese che, all’improvviso, scopre che il curling può far battere il cuore”. Questa incredibile bolla di curiosità ha trasformato per qualche giorno il curling in uno degli sport nazionali preferiti, da Pordenone a Caltanisetta, non quanto il calcio s’intende, ma poco ci è mancato che fossimo diventati tutti esperti di stone, la pietra di granito che gli atleti devono lanciare della circonferenza della house, il bersaglio composto da cerchi concentrici colorati, posto alle estremità della pista di ghiaccio, e di broom, la scopa che viene utilizzata per pulire e scaldare la superficie del ghiaccio riducendo l'attrito e influenzando la traiettoria e la distanza della pietra. Infatti, tra le diverse discipline sportive di questi giochi invernali di Milano Cortina 2026, fatta eccezione per lo sci alpino, il termine curling è quello che ha ottenuto il maggior numero di ricerche su Google. Il valore di interesse 100, che segna il tetto massimo che Google trends assegna alle ricerche degli utenti, ha sbaragliato il campo, conquistando il podio rispetto al biathlon, allo skeleton, allo short track e al pattinaggio sul ghiaccio. Tra le regioni dove si sono registrati i volumi più consistenti di ricerca troviamo il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, mentre tra i comuni italiani con più ricerche ci sono Cortina d’Ampezzo, Baselga di Pinè e Mezzocorona.

Per completare questa analisi sulle ricerche legate al curling, anche per comprenderne gli inneschi, è opportuno censire quali sono stati gli argomenti correlati che hanno spinto gli utenti a ottenere informazioni sul curling. Ebbene, al secondo posto, subito dopo “curling in Italia”, c’è proprio lei, “Stefania Constantini giocatrice di curling italiana”.