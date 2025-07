Universiadi, l'azzurro Bonicelli cade dagli anelli: coma farmacologico dopo l'intervento

Sono ore di grande apprensione a Essen, in Germania, dove sono attualmente in corso le Universiadi. L'atleta italiano Lorenzo Bonicelli, giovane ma veterano della ginnastica, è incorso in un grave infortunio durante l'esercizio agli anelli. A darne comunicazione è stata Federginnastica attraverso il suo sito web: " Durante il concorso a squadre di ginnastica artistica maschile alle 32esime Universiadi Estive di Essen, l’azzurro Lorenzo Bonicelli è uscito male dal suo esercizio agli anelli, nella terza rotazione, incorrendo in un infortunio sulla cui entità sono ancora in corso accertamenti ". Pare che l'azzurro sia caduto sul collo, da qui l'infortuno alle vertebre cervicali.

Il ginnasta è stato " immediatamente soccorso dall'equipe medica dell’organizzazione tedesca e dai responsabili sanitari di FISU e CUSI ", si legge ancora nel comunicato e, una volta accertate le gravi condizioni, trasferito d'urgenza nel policlinico universitario più vicino. Quindi, conclude la nota della Federazione, lo staff tecnico della Nazionale, " visto il comprensibile coinvolgimento emotivo del resto del team, ha preferito ritirare la squadra dalla competizione ". Non sono state rese note le condizioni di Bonicelli ma l’ex direttore della federazione internazionale (FIG), Steve Butcher, con una nota Facebook ha fatto sapere che " Lorenzo è in coma farmacologico dopo l’intervento chirurgico (alle vertebre cervicali). Ci vorranno almeno dieci giorni per conoscere le sue condizioni ".

Nel 2019 Bonicelli ha conseguito la medaglia di bronzo di squadra ai Mondiali giovanili di Gyor, in Ungheria. Nel 2023, dopo il blocco della pandemia, ha partecipato ai mondiali di Anversa ed è considerato uno dei prospetti più promettenti per la costruzione della squadra nazionale per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Vogliamo esprimere la nostra vicinanza alla famiglia di Lorenzo Bonicelli e a lui personalmente, sperando che tutto si risolva per il meglio

", ha dichiarato il tecnicodalla Croazia, dove si trova con la Nazionale giovanile di artistica. Domani a Essen ci dovrebbe essere il debutto della formazione femminile di ginnastica alle Universiadi ma l'umore dell'intera spedizione è ovviamente basso e tutti i pensieri sono rivolti a Bonicelli.