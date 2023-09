Semifinale Eurovolley, oggi Italia-Francia: a che ora e dove vederla

La Nazionale italiana di volley si prepara ad affrontare la Francia nella gara valida per le semifinali degli Europei 2023. La battaglia ai quarti contro un'Olanda che non si è mai arresa è stata intensissima. I cinque set hanno regalato la possibilità agli Azzurri di giocarsi la possibilità di giocarsi l'atto finale della competizione internazionale: contro la formazione transalpina si prevede un match particolarmente equilibrato e che promette scintille. La bolgia del PalaEur di Roma sarà lo scenario della super-sfida che decreterà chi accederà alla finalissima di domenica e chi invece dovrà accontentarsi di contendere la medaglia di bronzo.

La sfida tra due grandi Nazionali

Dopo la maratona contro gli olandesi, conclusa al tie-break 19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12, ecco quindi che i campioni d'Europa e del Mondo in carica torneranno in campo potendo contare del sostegno e dell'affetto del pubblico amico. I ragazzi del ct Fefé De Giorgi cercheranno di battere nuovamente la formidabile compagine francese, che era già stata eliminata lo scorso anno ai quarti di finale dei Mondiali, poi rivelatisi trionfali per l'Italia. La Classica per eccellenza si baserà specialmente sui particolari. La Francia è una squadra molto votata alla difesa e in grado di tenere a bada lunghi scambi, puntando tanto anche sull'efficienza al servizio. L'Italia è in generale una formazione molto disciplinata e ordinata, capace di reagire e di tirare fuori la grinta quando è con le spalle al muro.

Orario e canale tv di Italia-Francia

Ma sarà uno scontro anche tra due uomini della leggendaria Generazione dei Fenomeni che fece esaltare il nostro Paese tra fine anni '80 e inizio anni '90: da una parte - per l'appunto - De Giorgi (che insegue il bis europeo), dall'altra Andrea Giani che sogna di giocare la sua terza finale continentale dopo quelle perse alla guida di Germania e Slovenia. Ma dove sarà possibile vedere in televisione la semifinale degli Europei di volley 2023 tra Italia e Francia? I palinsesti ufficiali parlano espressamente di una possibilità di poterla vedere in chiaro su Rai 2 a partire dalle ore 21.15. Tuttavia non è escluso - da parte della tv di Stato - un cambio di rete dell'ultimo momento (come è capitato in Italia-Olanda su Rai Sport 1), con possibile spostamento questa volta su Rai 1. Prevista, comunque, anche la diretta in abbonamento su Sky Sport Uno. Lo streaming sarà disponibile su RaiPlay, SkyGo e Now.