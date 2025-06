In volo tra Milano e Merano, il galoppo non si ferma più

Une perle, ultima vincitrice del Premio Giubileo (f.te Ipp. Snai San Siro)

Domenica a Milano

Inizia a farsi più interessante il calendario di galoppo all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. In attesa del super appuntamento di domenica 22 giugno con le Oaks d’Italia, lo storico impianto ippico di piazzale dello Sport domenica 8 giugno ospita la 23^ giornata stagionale con in programma sette corse a partire dalle ore 15.25 di cui quattro di alto spessore: a partire dal Premio del Giubileo, prova di Gruppo 3 riservata alle femmine di 4 anni ed oltre impegnate sui 2.000 metri in pista media e le tre Listed Premio XCVI Royal Mares, Premio Mario e Vittorio Crespi e Premio Bimbi. La prima per le femmine di 3 anni ed oltre sui 1.600 metri in pista grande, la seconda sempre per femmine, ma di 2 anni, che si confrontano in dirittura sui 1.200 metri con arrivo al secondo traguardo e la terza che vede protagonisti i cavalli maschi e castroni di 2 anni sempre sui 1.200 metri in pista dritta con arrivo al secondo traguardo.

La domenica all’Ippodromo Snai San Siro non riguarda solo le spettacolari prestazioni dei cavalli in pista, per i presenti ci saranno tante altre attrazioni, con particolare attenzione per i bambini e per le famiglie. Dalle ore 15.30, infatti, parte l’animazione per i bambini e ragazzi tra zero e 13 anni grazie allo staff di Pepe Party Milano con giochi, baby-dance, laboratori creativi e molto altro ancora nell’apposita area giochi recintata. Nell’area della fontana all’ingresso dell’ippodromo ci sarà anche il "Battesimo della sella" per i bambini che vogliono provare l’ebbrezza di montare per la prima volta il pony del CIL – Centro Ippico Lombardo.

L’analisi delle corse più importanti

Seconda corsa – Premio Bimbi (Listed)

La serie dei Gran Premi comincia con il Bimbi, la listed riservata ai maschi e castroni veloci sui 1.200 metri in dirittura. Schema ridotto ai minimi termini, ma questo non dovrebbe avere ripercussioni dal punto di vista tattico, con una scelta quasi obbligata rivolta a Korhogo, imbattuto nelle due sortire della carriera e sempre con estrema risolutezza ed altrettanto fascino. Chi pensa che la partita sia già chiusa si sbaglia di grosso perché Grand Son of Dark può solo crescere, perché Cala Dei Mori è migliorato molto rispetto al debutto e perché Principote può certamente riproporsi sul numero del suo esordio.

Terza corsa – Premio Mario e Vittorio Crespi (Listed)

La listed gemella della precedente ma stavolta tutta al femminile. Teheran è parsa un’altra cavalla rispetto al debutto migliorando tantissimo e sarà verosimilmente in pole position, ma abbandonandoci alla suggestione, possiamo aspettarci un notevole passo avanti anche da parte di Bright Filly, che ha pagato un dazio salato all’inesperienza in occasione del suo esordio e che con un po’ di esperienza acquisita può proporsi in maniera più efficace. Moonage Daydream dal canto suo è già parsa molto decisa e ben inquadrata mentre Tienimi vale certamente di più, rispetto a quanto mostrato nella sua introduzione. Tongonan è cavallina in progresso costante...

Quarta corsa – Premio del Giubileo (Gruppo 3)

A metà riunione ecco il clou del giorno, il Premio del Giubileo, gruppo 3 per le femmine anziane sui 2.000 metri in pista media. Meritano un grande rispetto le tedesche Daydream Express e Weltbeste, entrambe protagoniste in Listed a casa loro, Taany è la punta di diamante del nostro schieramento e rimane in pole position in virtù della sua indubbia e rilevantissima caratura. Seconda citazione per Sun Never Sets, troppo brutta per essere vera l’ultima volta. Nonna Vanda è tornata dopo un periodo buio è può sperarci ed infine citazione per Aquila Reale, che non è mai andata così forte come in questo momento. Zittella e Sopran Brescia di conserva potrebbero far male.

Sesta corsa – Premio XCVI Royal Mares (Listed)

Sono ancora le femmine alla ribalta con le Royal Mares, listed sul miglio di pista grande per le 3 anni ed oltre. Grandissimo rispetto per Shehna, francese di buon livello che ha sfiorato il piazzamento in listed verosimilmente in contesti più duri di questo, ma il secondo posto di Fast Spirit nel Regina Elena pareggia se non migliora la favorita. Anche l’altra giovane del lotto, Bubuz, affronta l’impegno con giustificate ambizioni, avendo riscattato alla grande la prova sottotono del Regina Elena con una vittoria notevole nel Nogara. Le altre non sembrano all'altezza ma ci possono sperare sulle ali della forma.

Domenica a Merano

Le siepi di Merano (f.te fotopress Arigossi)

Come già si intuiva all’atto delle iscrizioni, la Gran Corsa Siepi d’Italia, gruppo 1 sui 4000 metri, va in scena in una lussuosa veste internazionale. Il campione Mauricius, di Josef Aichner, plurilaureato di tutte le massime prove italiane sulle siepi, va in campo sempre attesissimo, con Josef Bartos, accompagnato dai validi Le Petit Niece, Real Wild Child e Winstonpresident. La coalizione giallonera troverà due avversari di spicco provenienti dalla Francia. Già noto a Maia è Cabot Cliffs, valoroso allievo di Christian von der Recke che fu terzo nella Gran Corsa Siepi di Merano 2022, da allora ha proseguito una fruttuosa carriera sulle piste europee e ha collaudato la forma con un buon test a Compiegne. L’altra francese, Jiulietta Ghia, allenata da Mathieu Pitart per i colori di Madame Cealy, frequenta regolarmente le corse di gruppo francesi, sia in siepi che in steeple. Il bel campo di 8 partenti comprende Ultra Marino, novità della ditta Ambruschitz-Paolo Favero e Hargnar del Maia Racing Club.

Campo tutto da scoprire nel Premio dei Giovani, che coglie i siepisti di 3 anni proprio all’inizio della carriera ostacolistica, occhi puntati su Woods, nuiovo acquisto di Aichner proveniente dalla Francia, e su Ciucheba della Tania Vana che ha vinto a Maia la prova per debuttanti,atteso anche Meeko della sc. la Tesa in allenamento da Raf Romano.

Il vecchio Almost Human per Josef Vana Jr, Zubiena per Christian Ghiotti, la coppia Aichner Gap Pierji-Laldann e Younes di Eva Pistkova animeranno i 5000 metri spettacolari in steeple-cross del Grande Steeple Chase di Roma-Memorial Mario e Sandro Argenton, la più antica corsa italiana.

Uno steeple per anziani completa la parte ostacolistica. In piano, le amazzoni si sfidano nel Premio Palace Merano-Trofeo Agri, cavalieri ed amazzoni sono in campo nel Premio Passer Fritz.

I cancelli dell’ippodromo apriranno alle 12.30, visita guidata alle 14.00, prima corsa alle 15.00 circa. In funzione ristorante, bar pasticceria, gelateria, champagneria e i pony per i bambini. Con la musica dal vivo di Joe Chiericati ed Alessandro Musella.

Lunedì 9 giugno

Due appuntamenti da ricordare.

La mattina la commissione ministeriale e i rappresentanti di ANG saranno all'Ippodromo Federico Caprilli di Livorno per valutare lo stato dell'arte dei lavori di riqualificazione dell'impianto, sotto osservazione la pista ma anche gli spazi dedicati al pubblico. Il tutto ovviamente a porte chiuse.

Nel pomeriggio riapre Agnano galoppo con 5 corse dalle ore 18.05, con un programma pre-serale molto interessante. Alla prima corsa, prova per debuttanti con 10 soggetti...