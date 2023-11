White Abarrio, il miracolo a stelle e strisce

Notizie dal Mondo

La Breeders’ Cup a Santa Anita in California ha rispettato le aspettative con tante certezze e qualche sorpresa. La più importante kermesse americana ha consacrato nell’olimpo dei più grandi White Abarrio e il fantino Irad Ortiz. Insieme hanno dominato nella corsa più ricca d'America. La due giorni californiana ha visto disputarsi ben 14 corse di Gr1. Ecco i nomi di tutti i vincitori: Big evs, Just F Y I, Hard to justify, Fierceness, Unquestionable, Cody's wish, Inspiral, Goodnight olive, Master of the sea, Idiomatic, Auguste Rodin, White Abarrio, Nobals, Elite power e Without a Fight. Tra i fantini è da segnalare la stupenda tripletta di Irad Ortiz, poi le doppiette di Alvarado e Moore e, per finire, Lanfranco Dettori che ha deliziato il pubblico americano con una prestazione super in sella a Inspiral (alla sua sesta vittoria in corse di GR1), una pennellata alla Caravaggio.

White Abarrio, cavallo pagato 7.500 dollari, adesso vale 5 milioni, in perfetto stile Usa, perché solo nel Paese a stelle e strisce le favole più impensabili si realizzano. Il cavallo allenato da Richard Dutrow jr succede all’invincibile Flightline, il purosangue che ha corso sei volte e per sei volte ha tagliato il traguardo per primo, ha ottenuto un Official Rating pari a 140 come un altro invincibile e leggendario che porta il nome di Frankel.

Con la prestazione di sabato il cavallo bianco si piazza al dodicesimo posto della classifica mondiale sempre capitanata da Equinox che vedrà il suo epilogo di carriera con la Japan Cup (26 novembre p.v.). Dopo la superba prestazione del 29 ottobre nel Tenno Sho Autumn il cavallo nipponico punta la ricchissima corsa ed il suo bonus da 3 milioni di Euro. Sarà un canter anche questa volta? Sicuramente sì, tre corse in stagione e tre primi posti, e come dice il proverbio il 4 vien da sé. Se Equinox dovesse vincere diverebbe il purosangue più ricco di tutti i tempi, aggiungendo altri 7 milioni di dollari al suo ricchissimo palmares, portandolo a sfiorare i 20 complessivi.

Martedì in Australia è stata corsa la Melbourne Cup, altro GR1 da 8 milioni di dollari australiani. Questa gara, insieme al Cox Plate, immobilizza il paese dei canguri. Nell'ippodromo di Flemington vince Without a fight, castrone baio di 6 anni, con una quota di 7 contro 1. I favoriti non sono pervenuti, rispettivamente 14° e 16°, a riprova che tutte le corse hanno il loro fascino e la loro difficoltà. Insomma, il mondo del galoppo gira forte ma in Italia tutto questo sembra non interessare, avvivati nei soliti problemi di sempre…

Le corse in Italia

Noi abbiamo massimo rispetto per operatori, scommettitori e insieme a loro aspettiamo un passo decisivo dalla politica nazionale. A quando la riforma che permetterebbe il definitivo decollo del settore?

Una premessa dovuta, visto che è in pieno svolgimento Fieracavalli a Verona e domenica si corre a San Siro il Premio di Capua (GR2) e il Premio Federico Tesio (GR3).

L’ultima grande giornata milanese mette in risalto due corse di Gruppo. Nel Premio Vittorio Di Capua saranno in 11 al via e lo schieramento d’oltralpe lascia poche speranze ai nostri portacolori. Cantocorale, Vero Atleta e Mangiafuoco venderanno cara la pelle ma oggettivamente non sembra possano arginare la forza d’urto inglese, francese e tedesca. Un altro saccheggio al nostro montepremi sembra inevitabile.

NF: Brave Emperor, Poker face, Aggenstein

Nel Premio Federico Tesio la compagnia è molto ridotta, solo 5 partecipanti dove spiccano i nomi di Sammarco e Tempesti, rispettivamente primo e secondo dei rispettivi derby anno 2022. A Conclusione dello schieramento, Budrio che si merita la prova per il crescendo dimostrato, Sadalsuud la femmina terribile che sul terreno pesante sembra volare e Quebueno che a Merano è arrivato vicino a Lips Freedom.

NF: Sammarco, Tempesti

Il programma del galoppo italiano comprende anche Siracusa, il sabato pomeriggio, con 6 corse, Noi segnaliamo la bella condizionata sulla distanza dei 2300 con 11 al via, la seconda corsa “Premio Meazza”. NF: Arkadius, Tumultuous e Lord liberty.

Ad affiancare la domenica milanese saranno gli ippodromi di Roma e Treviso. In entrambi gli ippodromi sono previste 6 corse di ordinaria amministrazione.