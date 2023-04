8 consigli per ridurre l'impatto ambientale del pc

L'impiego del pc e della relativa navigazione online spinge a fare i conti con un universo impalpabile, non tangibile e invisibile. La realtà invece rimanda a una vera e propria presenza fisica, fatta di cavi, reti, server, centri e molto altro con un impatto ambientale non certo irrilevante. E se nel tentativo di ridurre le emissioni le industrie si concentrano sull’hardware e le varie operations, il pc stesso ne rimane escluso continuando a impattare sull'ambiente.

Per salvaguardare il benessere del pianeta è fondamentale domandarsi qual è l'impatto dato dall'utilizzo del pc, su come incida sui cambiamenti climatici. Un impatto che coinvolge tutto il ciclo vitale del pc, compresa la fase legata alla produzione, all'energia spesa per la stessa, l'utilizzo, il ruolo dei componenti e anche il trasporto. L'impatto ambientale del pc è motivo di dibattito costante, che ha spinto molte società a cercare soluzioni più green. Ma per ridurne l'impronta ambientale si possono attuare una serie di strategie, già all'interno dell'ambito domestico o lavorativo. Scopriamo gli 8 consigli green più efficaci.