Ey: Italia leader per numero di giovani sostenibili digitali

Italia in pole position nel rapporto Digital Sustainability Index Young, presentato dalla Fondazione per la Sostenibilità Digitale e da Ey Foundation Onlus. La ragione del primato è nel 37% dei giovani - in particolari ragazze e donne - che, mentre utilizzano strumenti digitali, non dimenticano di ricorrere a comportamenti sostenibili.

Il report ha coinvolto 5 Paesi europei: Italia e Francia - i cui giovani hanno atteggiamenti simili nel campo della sostenibilità - Germania e Spagna - che sono a forte digitalizzazione - e Polonia. Sono state analizzate le infrastrutture delle nazioni coinvolte e le risposte fornite in tal senso da un campione significativo di 800 giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni in merito alla consapevolezza dell’importanza della tecnologia anche in relazione alle tematiche ambientali.

I giovani italiani sostenibili digitali

Stando al report, 1 giovane italiano su 3 si è dichiarato costantemente connesso ai social, ma il 65% degli intervistati ha anche aggiunto che “ bisognerebbe insegnare a usarli proficuamente ”. Gli under 25 italiani hanno individuato la responsabilità nella scarsa adozione delle tecnologie per la tutela dell'ambiente e la sostenibilità economica e sociale nelle istituzioni (57%), nei cittadini (25%) e nelle aziende (18%). Il corrispettivo francese che individua tale responsabilità nei cittadini è più alta negli altri Paesi coinvolti, e si attesta intorno al 48% in Francia. Inoltre i giovani italiani pensano per il 42% che la crescita economica debba avvenire sì, ma entro un consumo equilibrato delle risorse del pianeta Terra.

“ Tra i rischi percepiti - ha spiegato Massimo Antonelli, ceo Ey Italy e Chief Operating Officer Ey Europe West - i giovani in Italia ritengono che il cyberbullismo sia la principale problematica derivante da una società iper-connessa (60%) e la stessa visione emerge quasi in tutti i Paesi considerati. Al secondo posto troviamo l’uniformazione delle identità a degli standard ideali (39%) e la perdita del tempo personale (38%). Pensando alle nuove generazioni è quindi necessario investire su educazione e inclusione, partendo da un piano di educazione digitale nazionale ”.

Quali sono le priorità

Nel connubio tra le necessità di digitalizzazione e sostenibilità, gli italiani sono seguito nella classifica dai giovani spagnoli (34%), polacchi (26%), tedeschi (18%) e francesi (18%). Secondo il 71% degli italiani il tema più importante oggi è il cambiamento climatico, argomento che interessa il 69% dei coetanei spagnoli, il 62% dei francesi, il 56% dei polacchi e il 42% dei tedeschi.

Il 67% dei giovani italiani inoltre crede che si debbano affrontare i problemi connessi con l’inquinamento, seguiti dal 63% degli spagnoli, il 58% dei francesi, il 54% dei polacchi e il 47% dei tedeschi. Ci sono però anche delle lacune: secondo il 27% degli italiani intervistati crede di non conoscere o conoscere poco il concetto di sostenibilità, così come il 32% dei coetanei tedeschi e il 62% dei francesi.