Australia e grande caldo, se i pipistrelli fanno la doccia

L’Australia è sopravvissuta ad una delle estati più calde degli ultimi tempi e,nonostante le eccezionali temperature registrate, la sua colonia di pipistrelli è salva.

Nel 2019, mentre la canicola estiva toccava nuovi record, ne morivano circa 5000 unità.

Oggi, invece, sì può stilare un bilancio positivo, grazie ad un progetto fortemente voluto dal ministro dell’Ambiente Lily D’ambrosio, estimatrice della specie dei chirotteri, preziosi alleati per la conservazione della biodiversità nel loro ruolo essenziale di impollinatori.

Per salvarli serviva un progetto concreto, una zona di rifugio dove potessero ripararsi dal calore estremo e potersi fare una doccia quotidiana o forse di più una.

Ecco perché nel parco Yarra di Melbourne, nel quale convivono molti animali tra cui i canguri e vombato, è stato costruito un sofisticato sistema di irrigazione costato 180 mila dollari che ricicla l’acqua del fiume che scorre nell’area e che da questa estate ha funzionato come uno spazio dove i pipistrelli si recano per rinfrescarsi.

Il getto leggerissimo simile ad un lieve pioggia riesce ad abbassare la temperatura di circa 10 gradi, rendendo più sopportabile il clima che oltre i 38 gradi risulta letale per i mammiferi che sono particolarmente sensibili al grande caldo ma anche a temperature eccessivamente fredde.

Mentre alcuni hanno applaudito al progetto, si sono levate voci scandalizzate che denunciano spreco di denaro pubblico utilizzato per la protezione di una specie pericolosa per la salute dell’uomo.

Come i roditori possono trasmettere la rabbia, per cui in caso di morso è opportuno effettuare i controlli previsti ricordandosi che se dovessimo maneggiarli è fortemente consigliato l’uso dei guanti. Quanto alla loro visita in casa, se vogliamo liberaci della loro presenza è sufficiente spegnere la luce spalancando tutte le potere cosicché trovino la loro via. Senza dimenticare che, per la cultura cinese, la loro immagine, spesso collocata sull’uscio della porta, ha una funzione propiziatoria e rappresenta la felicità.