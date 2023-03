Giornata mondiale dell'acqua: a che punto siamo e cosa fare

Il 22 marzo di ogni anno, dal 1992, si celebra in tutto il globo la Giornata mondiale dell’acqua, istituita come momento di sensibilizzazione e riflessione su tematiche che vanno dal risparmio idrico ai cambiamenti climatici globali che possono interferire con gli ecosistemi marini.

L’acqua è, insieme all’aria e alla luce, l’“elemento” più importante, tra quelli che permettono la vita sul pianeta. Naturalmente non è un elemento ma un composto chimico che caratterizza non solo il pianeta e un ciclo che si autoalimenta, ma anche gli esseri viventi.

La situazione nel mondo

Sul pianeta Terra le preoccupazioni connesse con le risorse idriche sono legate inevitabilmente al riscaldamento globale. Secondo lo studio dal titolo Another Year of Record Heat for the Oceans, “ i cambiamenti nel contenuto di calore dell'oceano, nella salinità e nella stratificazione forniscono indicatori critici per i cambiamenti nei cicli dell'energia e dell'acqua della Terra. Questi cicli sono stati profondamente alterati a causa dell'emissione di gas serra e altre sostanze antropogeniche da parte delle attività umane, determinando cambiamenti pervasivi nel sistema climatico terrestre ”.

In pratica la ricerca, che ha visto tra gli altri la partecipazione di Enea e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per l’Italia, ha trovato che nel 2022 la temperatura degli oceani si è innalzata ulteriormente. La stima è stata eseguita su Pacifico settentrionale, Atlantico settentrionale, Mar Mediterraneo e oceani meridionali.

La situazione in Italia

In attesa della pubblicazione dei dati Istat per il 2023, vale la pena leggere i dati rilasciati dall’istituto italiano nel 2022, che dicono qualcosa rispetto alla tendenza allo spreco dell’acqua. Secondo l’Istat, per esempio, nel 2020 lo spreco idrico ammontava a 41 metri cubi al giorno per chilometro di rete nei capoluoghi di provincia e nelle città metropolitane, ovvero il 36,2% dell’intero utilizzo. C’è però da aggiungere che c’è stato un piccolo miglioramento, dato che la porzione nel 2018 era stata del 37,3%.

Complessivamente il 65,9% degli italiani è attenta al risparmio idrico, mentre il 66,5% è preoccupata delle conseguenze del riscaldamento globale e i 22,4% per il dissesto idrogeologico. È probabile che per i dati futuri si aggiunga l'apprensione per la siccità, provocata dalla scarsità delle precipitazioni in vasti periodi dell’anno: il fenomeno potrebbe essere particolarmente sentito in particolare nel Sud Italia, soprattutto nelle aree in cui persiste l’impossibilità di approvvigionamento idrico, che dovrebbe essere considerato normale in una qualunque comunità di un Paese europeo nel 2023. Per questo in 11 capoluoghi di provincia o città metropolitane del meridione si è proceduto con misure di razionamento della distribuzione.

Consigli su come non sprecare l’acqua

Ci sono diverse accortezze da utilizzare in casa per evitare lo spreco di acqua. Certo uno spreco domestico non vale mai quanto uno spreco industriale ma se ogni persona si adopera per il risparmio idrico nei limiti fattibili dell’igiene e del mantenimento della vita, si possono raggiungere buoni risultati a lungo termine. Tra queste accortezze ci sono: