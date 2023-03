Giornata mondiale del riciclo, la campagna green di RiVending

RiVending, il progetto italiano che dà nuova vita a bicchierini del caffè, bottiglie di acqua minerale e bibite in plastica dei distributori automatici, dal 18 marzo, Giornata Mondiale del Riciclo, è protagonista della campagna di sensibilizzazione “Se son di plastica, Rifioriranno” che ha al centro il concetto di Rifioritura per “raccontare” il processo di riciclo della plastica realizzato attraverso RiVending. Obiettivo: stimolare nel consumatore l’interesse per il riciclo e per l’economia circolare proprio a partire dai materiali plastici utilizzati nei distributori automatici.

Grazie al progetto promosso da Confida, Corepla e Unionplast sono stati già installati in aziende, scuole, università e uffici pubblici in tutta Italia oltre 13 mila cestini che raccolgono e riciclano la plastica dei distributori automatici consentendo un risparmio di oltre 1.000 tonnellate di CO2 all’anno. RiVending, nato nel 2019, ha l’intento di creare un ciclo virtuoso di recupero e riciclo degli imballaggi in plastica dei distributori automatici con due diversi contenitori: il primo concepito per favorire l’impilamento di bicchieri e palette riducendone il volume di oltre il 150% per garantire una raccolta più efficiente; il secondo che raccoglie invece le bottigliette in plastica di acqua minerale e bibite. È un programma “a ciclo chiuso” dove la plastica viene interamente riciclata e reintrodotta nel circolo produttivo per nuove forniture, di imballaggi e prodotti, riducendo così le emissioni di CO2.

La campagna ideata da Agenzia YES! Spa si rivolge a 39 milioni di lavoratori e studenti italiani, attraverso un media plan digitale e innovativo: canali social, TikTokers, Google Display, attività di proximity tramite mobile Adv presso luoghi transito e università, audio advertising su piattaforme di streaming musicale, campagne OOH (Out of Home) offline e digital.

“Questa campagna – spiega Ernesto Piloni, presidente di Venditalia Servizi che gestisce il progetto - rappresenta appieno il concetto di RiVending: la plastica di bicchierini e palette che viene raccolta in appositi cestini e poi riciclata “rifiorisce” in tantissimi altri prodotti. RiVending è nato infatti per proteggere il nostro pianeta e le generazioni future perché la sostenibilità ambientale è un tema di vitale importanza, e occorre perciò renderlo parte della quotidianità durante la pausa caffè. Il settore del vending, con i suoi 820 mila distributori automatici, è infatti uno dei principali punti di consumo di caffè in Italia e il progetto RiVending può renderlo totalmente sostenibile”.