A lezione di educazione idrica con ACEA. Al via la seconda edizione in collaborazione con il ministero dell'Istruzione

Torna il progetto ACEA Scuola Educazione Idrica rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado. L’edizione 2025–2026, promossa in collaborazione con il ministero dell’Istruzione e del Merito, ha come obiettivo formare le nuove generazioni sull’uso consapevole e la tutela della risorsa idrica.

Dopo il successo in sei regioni italiane, con oltre 11mila adesioni, la seconda edizione di ACEA Scuola Educazione idrica quest’anno sarà estesa a livello nazionale, portando nelle scuole di tutta Italia un percorso innovativo di educazione idrica. Il progetto è in linea con l’impegno preso dall’azienda con la firma del Protocollo d’intesa triennale tra il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e l’Amministratore Delegato di ACEA, Fabrizio Palermo, per promuovere nelle scuole attività di informazione e formazione sull’uso consapevole dell’acqua. Il protocollo, che rappresenta una novità sul piano nazionale ed europeo, ha l’obiettivo di approfondire tutte le tematiche legate al ciclo idrico per diffondere tra i giovani la cultura dell’utilizzo sostenibile dell’acqua. Il 28 ottobre è prevista la premiazione delle scuole vincitrici del contest “Alla ricerca della goccia perduta: riuso e risparmio dell’acqua” della scorsa edizione, alla presenza del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, della presidente di ACEA Barbara Marinali e dell’ad di ACEA Fabrizio Palermo.

L’iniziativa ACEA Scuola Educazione Idrica si arricchisce di nuovi contenuti multimediali e quiz interattivi per coinvolgere sempre di più gli studenti in modo dinamico e divertente. Tra le attività previste nell’edizione 2025-2026: formazione sul mondo dell’acqua in modalità digitale su piattaforma dedicata e contenuti strutturati per le diverse età degli studenti coinvolti; visite guidate agli impianti del Gruppo; contest a premi, possibilità di partecipare al contest con la produzione di un cortometraggio sull’acqua; tra i premi previsti la partecipazione gratuita delle scuole vincitrici alle diverse tappe dell’ACEA Acqua Edu Camp, il tour sostenibile che unisce educazione idrica e vela, e dei voucher per l’acquisto di materiale didattico per le scuole.

L’obiettivo di ACEA è quello di promuovere una nuova educazione al risparmio idrico e ribadire il suo costante impegno per la difesa dell’acqua e dell’ambiente dinanzi agli scenari imposti dal cambiamento climatico e dal rischio siccità.

Questo percorso sarà anche l’occasione per presentare agli studenti il lavoro e le nuove tecnologie che il Gruppo impiega nel garantire la tutela e la qualità di una risorsa preziosa come l'acqua e nella gestione del suo servizio idrico che raggiunge ogni giorno più di 10 milioni di persone.

La piattaforma per iscriversi per l’edizione 2025-2026 è online e per qualsiasi informazione è attivo l'indirizzo aceascuola@aceaspa.i