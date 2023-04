Oggi è la Giornata della Terra, quando è nata e cosa si festeggia

Ricorre oggi, sabato 22 aprile, l'Earth Day (Giornata della Terra), festività riconosciuta e celebrata in tutto il mondo. Ma cos'è la Giornata della Terra, e cosa si festeggia?

Amare il proprio pianeta

Dal 1970, data di istituzione, il 22 aprile è il giorno in cui si celebra l'ambiente e la salvaguardia della Terra. Il 22 aprile non è stato scelto a caso: si festeggia infatti un mese e un giorno dall'equinozio di primavera.

Si cominciò a parlare di Giornata della Terra con la pubblicazione del libro di Rachel Carson, Primavera silenziosa (1962). La tematica fu poi affrontata in modo serio a livello universitario, con la nascita di un movimento nel lontano 1969. Furono posti come temi la conservazione del pianeta e l'importanza di preservare le risorse naturali a disposizione. Le persone divennero più sensibili nei confronti di problematiche come l'inquinamento atmosferico, delle acque e del suolo, la salvaguardia degli ecosistemi, e l'esaurimento delle risorse non rinnovabili.

Sempre nel '69, l'attivista John McConnell propose di scegliere un giorno per festeggiare la Terra nel corso di una conferenza Unesco organizzata a San Francisco.

Successivamente, parliamo degli anni '70, il senatore democratico Usa Gaylord Nelson promosse il primo vero Earth Day. Era il 22 aprile del 1970 e all'evento presero parte circa 20 milioni di cittadini americani.

Sono passati diversi anni da allora, e la tematica ha continuato ad acquisire importanza nel mondo, tanto che già dal 1990 la Giornata della Terra è divenuta una ricorrenza globale, riconosciuta in 141 Paesi.

L'Earth Day

Quest'oggi, dunque, si festeggia la Terra in tutto il mondo. Per promuovere l'evento è nato il sito no profit Earthday.org, e ora vengono mobilitate oltre un miliardo di persone in 193 Paesi.

In Italia il movimento arriva nel 2007, con la sede italiana di Earthday.org. Per il 2023, EarthDay.org ha deciso di proseguire con la campagna dello scorso anno, riproponendo il tema Invest in Our Planet, ossia "Investi nel nostro Pianeta". Il programma si rivolge non solo ai cittadini, impegnati a fare ciascuno la propria parte, ma anche ai governi, alle istituzioni e alle imprese. Tutti uniti per tutelare la Terra.

In Italia sarà tenuto un evento a Roma nel Villaggio per la Terra di Villa Borghese e a Torino, alla prima edizione. Le manifestazioni saranno tenute sia presenza che in digitale, con oltre 16 ore di contenuti trasmessi da RaiPlay e in differita da Vaticannews.va.