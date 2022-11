Ridurre lo spreco di acqua in casa: 5 consigli

Risparmiare l'acqua evitando gli sprechi è una necessità fondamentale, sia nel rispetto delle risorse non inesauribili del pianeta sia per evitare costi eccessivi in bolletta. Piccoli gesti quotidiani che possono rientrare all'interno di una routine benefica ed ecosostenibile, favorendo così un consumo razionale e consapevole dell'acqua.

Una risorsa così fondamentale e di vitale importanza, che va protetta, rispettata e non sprecata. Ridurre gli eccessi è una tematica importante in fatto di sostenibilità ambientale, che richiede una modifica dei singoli comportamenti in favore del rispetto del pianeta e delle generazioni future. Ecco 5 consigli per evitare utilizzi sbagliati dell'acqua.

Chiusura dei rubinetti

Per impedire sprechi è bene chiudere i rubinetti mentre ci si lava di denti, ci si rade oppure mentre si lava la frutta e la verdura. Far scorrere questa preziosa risorsa causa uno spreco notevole, meglio aprire il rubinetto solo all'occorrenza. Ad esempio la frutta e la verdura si possono lasciare in ammollo in una bacinella, per poi effettuare un risciacquo rapido e finale. Un discorso simile si può estendere ai prodotti da scongelare lasciandoli all'aria, evitando di posizionarli sotto un getto d'acqua costante. Un risparmio effettivo di 6 litri d'acqua al minuto.

Monitoraggio di eventuali perdite

Effettuare un check degli impianti è una scelta utile, in particolare per intercettare la presenza di eventuali perdite d'acque nelle tubature di casa. Monitorando così lo stato di salute delle stesse e dei rubinetti, osservando il contatore così da evidenziare la presenza di eventuali anomali, e sempre coinvolgendo un tecnico esperto. Meglio preferire rubinetti e impianti moderni, con risparmio effettivo dei consumi, a partire dalla cassetta del WC e bene valutare l'acquisto di una più attuale per risparmiare fino a 26mila litri d'acqua all'anno. È importante chiudere sempre il rubinetto centrale prima di ogni lunga assenza casalinga.

Utilizzo consapevole degli elettrodomestici

Una sostituzione degli articoli è importante e utile, perché tutti i nuovi modelli si avvalgono di tecnologie più attuali tanto da agevolare fino a un 50% di risparmio idrico, offrendo anche la possibilità di impostare il quantitativo di acqua da utilizzare. Inoltre è bene impiegarli in modo consapevole ovvero a carico pieno, sia per quanto riguarda la lavatrice che la lavastoviglie. Questo permette un risparmio sia elettrico che idrico.

Riutilizzo dell'acqua

L'acqua di cottura si può riutilizzare per fare il brodo, per allungare i sughi più densi, per realizzare impacchi o per fare un pediluvio rigenerante. È utile anche per innaffiare le piante. È possibile riutilizzare anche l'acqua del deumidificatore o del condizionatore, perfetta per pulire o per il ferro da stiro. L'acqua piovana può essere raccolta grazie all'impiego di cisterne e può trovare nuovi impieghi casalinghi e in giardino.

Doccia e tempistiche

Per detergersi e rigenerarsi è meglio fare una doccia al posto del bagno nella vasca, un'accortezza che consente di risparmiare fino al 75% di acqua: è sempre bene ricordarsi d chiudere il rubinetto della doccia mentre si è intenti a insaponare il corpo e ridurre le tempistiche generali di erogazione.