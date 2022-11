Over, i 5 migliori sgabelli da doccia

Sgabello per doccia, un articolo molto utile che offre una serie infinita di benefici, in particolare per le persone con difficoltà di movimento o reduci da un'operazione. Un supporto importante, un vero sostegno stabile che consente al contempo maggiore libertà di movimento. Perfetto per rilassarsi durante la doccia, momento così intimo e personale. Un accessorio solitamente realizzato con materiale leggero ma ultra resistente, in grado di contemplare anche la presenza di due braccioli di sostegno e di uno schienale antiscivolo, per un'operazione in piena comodità. Garantisce inoltre la possibilità di un trasporto facile e rapido. Per un momento relax da affrontare in sicurezza e serenità, ecco i modelli più interessanti.

Sedia per doccia con braccioli estraibili

Comoda e antiscivolo la sedia per doccia di AnteaMED, è realizzata in alluminio anodizzato con seduta ergonomica in polietilene e dotata di fori per il deflusso dell'acqua. Completano la struttura due impugnature laterali, due braccioli estraibili per un equilibrio totale, oltre a quattro piedini antiscivolo per una completa stabilità. Scopri il prodotto su Amazon.

Sgabello per doccia modello San Fermín

Regolabile in altezza con piedini antiscivolo ecco lo sgabello per doccia San Fermín della Mobiclinic, con struttura in alluminio resistente e seduta in PVC. Quest'ultimo presenta una curvatura per un appoggio stabile, con due comode maniglie laterali per un trasporto facile. Si adatta a ogni tipologia di corporatura e i fori presenti permettono che l'acqua defluisca senza fatica. Si può collocare facilmente all'interno della doccia, o della vasca, per un'operazione in perfetta sicurezza. Scopri il prodotto su Amazon.

Pepe sgabello rotondo per doccia

Leggero ma stabile ecco Pepe lo sgabello con seduta rotonda perfetto per la doccia, prodotto da PepeMobility è un supporto molto interessante e di facile montaggio. Indicato per la categoria senior e per le persone con difficoltà di movimento, per un articolo sicuro, confortevole, robusto ma leggero. Con la possibilità di regolare le gambe in altezza, con seduta e piedini antiscivolo per una maggiore stabilità. Scopri il prodotto su Amazon.

Sgabello Termigea

Struttura pulita, semplice e dal design lineare per lo sgabello doccia della Termigea, con braccioli estraibili con morbido rivestimento e sedile antiscivolo. I fori presenti permettono il deflusso dell'acqua, mentre la struttura leggera in alluminio anodizzato consente un trasporto facile. Lo sgabello è regolabile in altezza, mentre la stabilità è assicurata dai piedini antiscivolo con gomma a ventosa. Scopri il prodotto su Amazon.

Sgabello per doccia e vasca

Un articolo dall'aspetto pulito e lineare, ma al contempo con una struttura solida grazie alle gambe in alluminio e alla seduta in plastica PE. dalla superficie ruvida e antiscivolo. Lo sgabello della Cablematic presenta un piano di appoggio curvo per accogliere meglio il corpo, permettendo un lavaggio in piena sicurezza e autonomia. Completano il set l'altezza regolabile, le maniglie laterali per un trasporto facile e i piedini antiscivolo. Scopri il prodotto su Amazon.