Amici, Javier Rojas si sente male al serale

Lo scorso venerdì 6 marzo, è stata trasmessa la nuova puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, su Canale 5. E l'appuntamento tv in questione è stato segnato dall'eliminazione di una ballerina molto amata dal pubblico e l'accesso alla terza diretta serale di un ballerino. La seconda puntata serale della diciannovesima edizione di Amici ha messo a dura prova Javier Rojas.

Il ballerino, particolarmente amato per le sue doti tecniche da Alessandra Celentano, ha ricevuto alcuni commenti critici da parte delle giudici della gara Loredana Berté e Vanessa Incontrada. La prima ha fatto notare al pubblico che il provvedimento disciplinare -preso per alcuni suoi ritardi e assenze accumulati nella scuola dal professore Timor Steffens- fosse "leggero". Dal suo canto il cubano si è scusato con il prof, dichiarando di aver saltato delle ore di lezione per via di un problema fisico. E piccata è stata la risposta dell'insegnante: "Invece che restare a dormire, uno dovrebbe andare dal maestro e dire che non puoi ballare, non credo che ci sarebbero problemi".



A Javier è stato impedito da Steffens di ballare nel corso del primo tra i due gironi previsti, nella gara. E le difficoltà per il cubano non sono finite. Perché a più riprese, gli è stato fatto notare in puntata che Vanessa Incontrada non lo ritenesse "caliente" nei suoi passi di danza, pur essendo cubano. "Sembri un francese e non un cubano quando balli" , ha infatti sentenziato la giudice rivolgendosi a Javier, per poi elogiare le qualità del movimento e le espressioni del rumeno Valentin Dumitru.

La nuova puntata serale di Amici ha segnato anche un altro momento "no" per Javier, il quale così come è emerso in rete nelle ultime ore ha subito un improvviso malore nel corso della gara.

A rivelarlo è stata la conduttrice del talent-show di Canale 5, che in puntata ha fatto notare che ci fossero dei problemi per il ballerino legati ad un terribile dolore accusato alle gambe, provocato dall'eccesso di acido lattico accumulato nel corso della diretta e dalle molteplici esibizioni fatte "a freddo", senza riscaldamento. Il provvedimento disciplinare riservato al ballerino ha, quindi, inciso molto sulla gara di Javier. Che, nonostante il suo momento di debolezza, non si è perso d'animo. E a tranquillizzarlo è stata la conduttrice, che ha permesso al ballerino di riposarsi.

Nonostante tutto, però, per Javier Rojas è giunta una notizia positiva. Il ballerino ha ottenuto l'accesso diretto alla terza puntata serale di Amici 19. E insieme a lui sono passati alla nuova puntata anche Gaia Gozzi, Nyv, Giulia Molino, Jacopo Ottonello e i ballerini Nicolai Gorodiskii, Valentin Dumitru. Ma, ad essere eliminata dalla gara dei talenti è stata la sua compagna d'avventura, con cui ha iniziato una conoscenza intima. Parliamo della ballerina milanese Talisa Ravagnani.