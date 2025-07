Amicizia e avventura. Gli eroi blu tornano per sfidare il mondo reale

da Los Angeles

Nei ricordi di intere generazioni sono quei teneri omini blu che vivono nelle loro case a forma di fungo in un villaggio nascosto nel bosco, sempre pronti ad aiutarsi a vicenda e a rispettare la natura. I più giovani li stanno scoprendo ora, anche grazie a una delle popstar più iconiche del nostro tempo, Rihanna. I Paramount Studios di Melrose Avenue a Los Angeles hanno ospitato la coloratissima première mondiale di Smurfs (I Puffi) il nuovo film, nelle sale italiane dal 27 agosto, che mescola attori in carne e ossa e personaggi d'animazione. Firmato Paramount Animation e distribuito in Italia da Eagle Pictures, è stato diretto da Chris Miller (Shrek 3) e se i protagonisti indiscussi del film sono loro, i puffi, sul "blue carpet", a rubare la scena è stata proprio Rihanna, voce di Puffetta nella versione originale, nonché produttrice del progetto e autrice di due brani della colonna sonora.

La cantante, modella e imprenditrice si è presentata davanti alle telecamere alla fine della proiezione del film. Incinta del terzo figlio e accompagnata dai suoi due bambini, RZA e Riot, avvolta da un elegante abito nero Saint Laurent, l'artista è stata accolta da un nutrito gruppo di piccoli fan accompagnati dai genitori. "Questa storia non è solo per i più piccini - ha dichiarato - sono sempre stata una fan dei Puffi e sono entusiasta che una nuova generazione possa innamorarsene come è successo a me".

Un'affermazione che racchiude il cuore dell'operazione: riportare sul grande schermo un vecchio mito: i valori senza tempo dei Puffi con un'estetica aggiornata, una nuova colonna sonora curata da Rihanna stessa e poi un mix dei soliti ingredienti che ce li hanno fatti amare: amicizia, coraggio, cooperazione, avventura.

Creati nel 1958 dal fumettista belga Peyo, i minuscoli eroi blu tornano oggi in versione musical pop, con omaggi che spaziano dalla musica elettronica alle sonorità anni '80. Il risultato? Un film che cerca di far sorridere tutti, unendo nostalgici e nuovi fan sotto lo stesso berretto bianco.

"Credo che io e Puffetta abbiamo molte cose in comune - ha spiegato lei . Mi piace il suo modo di essere irriverente, amo il suo stile e ammiro la sua capacità di diventare una leader quando serve. Amo il fatto che sia avventurosa e senza paura di fronte alla difficoltà. Una cosa che possiamo imparare dai Puffi, è che se lavoriamo tutti insieme, le nostre possibilità sono infinite, possiamo cambiare il mondo. Anche questo lungometraggio è stato un grande lavoro di squadra. Dico sempre che io valgo quanto il mio team".

E se nella versione italiana, fra i doppiatori ci saranno anche Paolo Bonolis e Luca Laurenti, a interpretare Grande Puffo e Gargamella, in quella americana sentiremo le voci di diverse stelle del cinema. Accanto a Rihanna, hanno lavorato personaggi del calibro di Jimmy Kimmel, James Corden, Sandra Oh e John Goodman che ha dato la voce al Grande Puffo e che si è presentato alla premiere in versione dimagritissima: "Ho perso 90 chili togliendo l'alcool, facendo attività fisica e mangiando meno ha detto Goodman . Per me interpretare il Grande Puffo è stata come una promozione sul lavoro perché rappresenta il senso di comunità, una cosa che di questi tempi è più importante che mai. Ci insegna a essere noi stessi ed esserne orgogliosi, a prenderci cura delle persone che amiamo e a star loro vicino, proprio come loro saranno lì per noi quando ne avremo bisogno".

Chris Miler, veterano dell'animazione nominato agli Oscar 2012 per Il Gatto con gli Stivali, è apparso particolarmente orgoglioso di avere diretto questo film: "Tutti quanti hanno un qualche tipo di connessione con i Puffi, da quando erano bambini.

Io, in quanto regista, dovrei essere quello che dirige la storia, ma in realtà tutti quelli che hanno lavorato a questo progetto avevano già un qualche tipo di amore per questi personaggi, iniziato quando erano ancora giovanissimi".