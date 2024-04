Amy Winehouse le canta ancora a tutti, ma con pochi incassi

Non c'è da stare allegri. Anche l'ultimo fine settimana del grande schermo, pur con brutto tempo, è uscito con le ossa rotte dal confronto con analogo periodo 2023. Infatti, di fronte ai 5.940.810 euro, del 20-23 aprile dello scorso anno, questo 2024 ha ribattuto con appena 4.469.128 euro, ovvero, dati alla mano, si parla di un preoccupante -24,76%. Vero è che aprile non è un mese, di solito, votato al grande schermo, ma una riduzione così drastica, rispetto al 2023, non può non preoccupare le sale. La dimostrazione è data dal fatto che nessun titolo, in classifica, sia riuscito a superare il milione di euro. Per dire, il biopic Back to Black (voto 5/6), dedicato a Amy Winehouse (nella foto, Marisa Abela), ha vinto il week-end, ma con 789.096 euro. Immaginatevi gli altri. Secondo posto, ad esempio, per il controverso Civil War (voto 6) che non ha infiammato, come negli Usa (e ci mancherebbe altro, dove è primo con 11.127.752 dollari), gli spettatori e ha chiuso i 4 giorni di proiezioni con 642.899 euro. Solo altri due debutti sono riusciti ad entrare in top ten. Il simpatico Cattiverie a domicilio (voto 6), è sesto con 339.315 euro, mentre il film per famiglie, Vita da gatto (voto 6,5), è decimo con in cassa 121.976 euro.

Come stanno andando i film sulle piattaforme a pagamento? Su Netflix, comanda il sequel Rebel Moon Parte 2: la sfregiatrice (voto 6,5), davanti alla commedia sentimentale Vicini davvero (voto 6). Su Prime Video, invece, l'action The Beekeeper (voto 6) precede l'intenso Cento domeniche (voto 7).

Infine, su Sky, trionfa il furbo Barbie (voto 4).