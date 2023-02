Anche il calcio è tecnologia: così Lenovo ha portato l'Inter nel futuro dello sport

Il calcio è cambiato e non è più (solo) un gioco. Ci nuove esigenze intorno ai 90 minuti più recupero di una partita e la tecnologia è un punto importante di questo cambiamento. Da qui nasce la partnership di Lenovo con l'Inter, che va oltre una scritta sulla maglia da far vedere in televisione. D'altronde, le esigenze di gestione dati, di performance e di nuove architettute IT erano diventate pressanti per coprire tutte le aree della società. E «in passato, «l'unico contatto che avevamo con i nostri tifosi era lo stadio: ora non è più così», spiega Mark Van Huuksloot, Chief Operating Officer di Inter. Concetto rinforzato da Roberto Monzani, Media House Directort: «Il numero di tifosi che interagiscono con la propria squadra online e via smartphone è andato oltre ogni dato storico. Assicurarsi di proporre contenuti personalizzati, al momento giusto e tramite i canali preferiti, è fondamentale.»

Da qui insomma il lavoro che ha Lenovo: ricostruire da zero tutta l'infrastruttura tecnologica del club. Per esempio: per monitorare le prestazioni dei giocatori, l'Inter raccoglie da più fonti, tra cui i dispositivi wearable, dati che pesano oltre 600 Terabyte per ogni stagione per la sola analisi sportiva. Poi c'è l'archivio per conservare e gestire tutta la sezione multimediale, visto che ogni anno vengono ogni anno realizzati oltre 80 Tera di contenuti, mentre recentemente sono stati digitalizzati 60.000 ore di video e 1 milione di immagini ricavabili facilmente attraverso tag e metadati. Infine ecco la parte di IT per la cybersecurity, il recupero da incidenti tecnici, la gestione di servizi come la biglietteria e tutto il resto che riguarda il personale e il rapporto con i fornitori. Per questo Lenovo ha collaborato con l'Inter al fine di creare un ambiente interamente software-defined, mettendo a disposizione hardware di primo livello per garantire una continuità di servizio 24 ore su 24. «Un esempio per tutti sono i laptop ThinkPad di ultima generazione che Lenovo ci ha fornito - racconta a Van Huuksloot -: tutti i membri del nostro club, dagli analisti sportivi al reparto finanziario, hanno potuto beneficiare di migliori prestazioni. E questo alla fine vale anche per i calciatori: grazie ai dati raccolti anche le prestazioni in allenamento hanno fatto un salto di qualità».