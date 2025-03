Gli animali domestici riducono lo stress? Vero, il problema sono gli altri umani

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mondo occidentale si divide in gattari e canari: in genere c’è chi ha ama più i cani, e chi ama più i gatti. Uno studio condotto da Patricia Pendry della Washington State University, eseguito su 249 studenti universitari suddivisi in quattro gruppi, ha dimostrato che interagire almeno 10 minuti al giorno con cani e gatti riduce molto i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress. Vai a capire però perché tutti i media e la stampa hanno riportato la notizia più o meno così: «Avere un gatto riduce lo stress, lo dice la scienza».

E i cani? Intendiamoci, non è una novità. Nel 1991 uno studio rilevò che avere un animale domestico faceva bene alla pressione sanguigna (sempre collegato allo stress). Nel 2003 stessa rilevazione, gli animali domestici aumentavano i livelli di ossitocina (l’ormone del benessere) e riducevano il cortisolo. Tant’è che si è diffusa anche la pet therapy, per aiutare bambini e adulti con problemi di ansia o depressi per il loro stato di salute. Insomma, ci si arriva anche intuitivamente: avere un animale da compagnia fa stare meglio.

Alcuni hanno esagerato: Michael Jackson prese uno scimpanzé, Bubbles (ancora vivo) che crescendo, giocando, pare gli dette un

pugno sul naso (proprio sul naso), e lo dette via. Mike Tyson non poteva che prendere una tigre, salvo poi rendersi conto che una tigre non è proprio un gatto (anche se Mike Tyson con una tigre ci stava bene).

Invece, l’animale da compagnia preferito dal nostro più grande neuroscienziato, a capo del team dell’Università di Trento, è il formicaleone, che non è una formica né un leone ma un insetto, una larva dell’ordine dei Neuropoteri che scava dei coni nella sabbia (oggetto di studio per come sono costruiti) e se ne tiene sempre uno sulla sua scrivania, si chiama Emilio (ogni Emilio, quando muore, Vallortigara lo sostituisce con un altro Emilio, perché Vallortigara è uno scienziato serio, non si affeziona). Ma la verità è un’altra: il problema di noi animali umani, casomai, è avere a che fare con le altre persone.