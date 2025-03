Anna, la rapper che preferisce i trionfi agli slogan trionfali

Ascolta ora 00:00 00:00

Prima la notizia. La rapper italiana Anna (nella foto) ha ritirato il premio «Global Woman of The Year - Italy» ai Billboard Women in Music Awards 2025, che si sono tenuti sabato sera allo YouTube Theater di Inglewood vicino all'aeroporto di Los Angeles. Non era una cerimonia qualsiasi, ma uno dei riconoscimenti più significativi dell'universo della musica femminile. Dopotutto tra i premiati ci sono Doechii (Donna dell'anno), Gracie Abrams (Miglior autrice), Tyla (Impact Award), Meghan Trainor (premio come hitmaker), Erikah Badu (Icona globale) e persino Tina Knowles, la mamma di Beyoncé premiata come Mother of the Year.

In sostanza, sul tappeto blu dello YouTube Theater (ora il tappeto rosso non va più di moda...) è sfilata grande parte del «parterre des reines» del rap e del pop mondiale, tutte artiste che hanno lasciato un segno nell'anno scorso. «È quasi surreale, quando ho iniziato cinque anni fa non mi sarei mai aspettata di ritrovarmi qui», ha detto lei, nata a La Spezia nel 2003 e autentica rivelazione del 2024 con un elenco di successi e riconoscimenti lungo da qui a lì. Per farla breve, il suo disco Vera Baddie, uscito a fine giugno, è stato al primo posto della classifica per nove settimane consecutive, triplo disco di platino, e lei è l'artista femminile più venduta dell'anno con oltre 2 milioni e 500mila copie certificate. In più, ha oltre 2 milioni e 300mila followers su Instagram e quasi 3 milioni di su TikTok. Però non sono le cifre a fare la differenza in una fase musicale nella quale è possibile raggiungere dati altissimi in pochissimo tempo e poi sparire senza pietà altrettanto velocemente.

Il lato vincente di Anna, quello che la mantiene davvero fuori dal coro, è la ragionata lentezza con la quale sta costruendo il proprio successo.

Tra il primo singolo Bando del 2020 (grande successo) al primo album vero e proprio sono trascorsi 4 anni, un tempo inimmaginabile per quasi tutti.

Insomma, una rapper con la testa sulle spalle che, evitando anche di contabilizzare subito la fama andando a Sanremo, promette di stare in cima ancora per un bel po'.