Aperto il ponte sull'Adda: è il primo lascito olimpico

Le Olimpiadi per sbloccare opere attese da anni ma anche per moltiplicare gli investimenti effettuati, generando ricadute economiche per tutto il territorio. A Lecco ieri è stato inaugurato il Ponte sull'Adda che affianca lo storico Ponte Manzoni, di fatto il suo raddoppio funzionale.

Un intervento - che prevede l'aggiunta di una nuova corsia stradale più una ciclopedonale - che punta a migliorare la viabilità tra le due sponde del fiume tra Lecco e Pescate, uno degli assi strategici tra Milano e la Valtellina. E che rappresenta la prima opera stradale in vista di Milano Cortina 2026. Con le Olimpiadi "i soldi dei cittadini sono ben spesi, perché ne arriveranno nelle casse italiane molti di più come ricchezza, turismo, posti di lavoro creati e soprattutto come opere che rimarranno" ha affermato il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini presente all'inaugurazione nel Lecchese. Secondo Salvini, mentre "altri eventi in passato hanno lasciato all'Italia dei problemi e dei debiti - ha sottolineato -, a Milano rimarrà il più grande studentato universitario del Paese. Ci saranno tante strade nuove e impianti sportivi che già oggi hanno prenotazioni per i prossimi 5 anni". Per il governatore della Lombardia Attilio Fontana quando si inaugura un'opera pubblica è sempre una bella giornata: "Come Regione - ha spiegato Fontana - siamo convinti che le infrastrutture siano un elemento fondamentale per lo sviluppo". E quando "le istituzioni collaborano come in questo caso - ha aggiunto - le cose funzionano e i tempi vengono rispettati e anche anticipati. Quest'opera dimostra il grande valore delle Olimpiadi, un acceleratore per infrastrutture attese che non si riuscivano a fare". Sulle questioni politiche relative alla Lega, negli ultimi tempi non sempre Fontana e Salvini sono stati d'accordo. Ma il governatore riconosce al ministro la capacità di velocizzare i cantieri: "Questo governo ha segnato un cambio di passo. Da quando Salvini ha preso in mano il ministero, ha iniziato a sbloccare tanti lavori che erano impantanati in pastoie burocratiche che sembravano insuperabili". A tal proposito, Fontana ha scherzato con il sindaco di Lecco, l'esponente del centrosinistra Mauro Gattinoni che ha chiesto di "non far passare altri 13 anni" per realizzare la nuova corsia in senso inverso rispetto a quella inaugurata ieri: "Stia tranquillo, finché c'è Salvini può star certo che anche l'altra parte verrà realizzata. Ci aiuti a vincere le elezioni...così saremo sicuri che l'opera si faccia e anche rapidamente". Salvini rilancia anche sulla sicurezza, da un lato promettendo l'arrivo di 100 addetti di Fs Security sui treni di Trenord, e dall'altro assicurando che non ci sarà nessun depotenziamento dell'operazione Strade Sicure. Semmai il contrario: "Togliere anche un solo militare dei 6.800 che sono attualmente in strade e stazioni non è pensabile.

Per la Lega, non solo è importante confermare quelli attuali, ma anche arrivare a 10mila" ha commentato il ministro. Critico il Pd: "Salvini promette 10mila militari ma a Milano mancano 500 agenti della Polizia che Roma non invia".