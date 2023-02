Appelli last minute per gli scrutatori. Primo voto a Milano per 3.673 diciottenni

L'incognita del giorno è l'affluenza. Oltre 7,8 milioni di lombardi sono chiamati alle urne oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 per decidere se confermare per il bis il governatore del centrodestra Attilio Fontana o scegliere uno dei tre sfidanti, Pierfrancesco Majorino (Pd-M5S), Letizia Moratti (Terzo Polo) e Mara Ghidorzi (Unione Popolare). Non solo. Il Consiglio regionale è composto da 80 consiglieri compreso il presidente, anche ieri nella giornata del silenzio elettorale la caccia alle preferenze per conquistare una delle 79 poltrone è continuata con telefonate e wattsapp. Nel rispetto della parità uomo-donna, si possono esprimere fino a due preferenze ma di genere diverso. Se si esprimono due preferenze a candidati dello stesso genere, la seconda viene annullata. Si può votare per il solo candidato presidente, per il presidente e una lista a lui collegato, per presidente e una lista non collegata (voto disgiunto). Esprimendo invece il voto solo a favore di una lista, il voto si intende espresso anche per il presidente collegato. Rispetto al premio di maggioranza, alle liste collegate al governatore eletto sono assegnati almeno 44 seggi (il 55% dei seggi) se il presidente ha ottenuto meno del 40% dei voti validi, almeno 48 seggi (il 60%) se ha ottenuto il 40% o più dei voti validi. Alla coalizione vincente non possono essere però attribuiti più di 56 seggi (il 70% dei seggi), 23 sono sempre garantiti alle liste «perdenti» e provincia ha almeno un rappresentante.

A Milano gli elettori sono 1.032.429, di cui 491.173 maschi e 541.256 femmine. Prima volta al voto per 3.673 neo diciottenni, 27 le persone che voteranno a domicilio. I seggi sono 1.248 distribuiti tra 162 scuole. Sono 1.315 i presidenti e 5.126 gli scrutatori. E la formazione dei seggi è da giorni un incubo in Comune. Ancora ieri il vicesindaco Anna Scavuzzo ha lanciato un appello last minute: nuovi buchi da coprire, ieri hanno dato forfait 18 presidenti di seggio e una cinquantina di scrutatori quindi è partita la caccia ai sostituti. Telefonate mirate per tenere come extrema ratio la precettazione dei dipendenti. Il compenso per tre giorni di impegno questa volta è meno appetibile rispetto ad altre tornate, 120 euro per gli scrutatori e 150 per i presidenti. Dopo il tam tam comunque intorno alle 19 ieri sono stati nominati tutti i presidenti e gli scrutatori necessari per costituire ufficialmente i seggi.

Rimangono aperti oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15 l'Ufficio elettorale di via Messina e l'Anagrafe di via Larga per il rilascio delle tessere e della carta d'identità. Nelle sedi anagrafiche decentrate (via Padova 118, via Sansovino 9, via Oglio 18, viale Tibaldi 41, viale Legioni Romane 54, piazza Stovani 3, piazzale Accursio 5, largo De Benedetti 1) saranno aperte oggi e domani dalle 8.30 alle 17, via Boifava 17 e va Passerini 5 oggi dalle 8.30 alle 17 e domani dalle 8.30 alle 15. Sono 12.408 le tessere emesse solo da lunedì scorso, 2.648 ieri.

Fontana voterà tra le 10.30 e le 11 a Velate, in provincia di Varese, dove vive ed è stato sindaco per dieci anni, Majorino alle 11 al seggio nella scuola di via Colletta, Letizia Moratti alle 11.30 presso la scuola di via della Spiga. Il sindaco Beppe Sala dovrebbe recarsi ai seggi solo in serata, non più a Brera ma in zona Risorgimento dove si è trasferito da qualche mese. Il leader di Forza Italia su recherà oggi, dopo le 17, al seggio presso la scuola primaria di via Ruffini, a pochi passi dalla chiesa di Santa Maria delle Grazie, il segretario della Lega Matteo Salvini invece aspetterò domani: voterà nel seggio di via Martinetti 25 e nel pomeriggio aspetterà i risultati nel quartier generale di via Bellerio.