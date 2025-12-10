Apre l'Info Point che spiega ai cittadini i 39 cantieri aperti dalle Ferrovie Nord

Un ritrovo per umarel 2.0, ma non è virtuale. Esiste davvero alla stazione Cadorna. Da oggi chiunque voglia conoscere come procedono i cantieri delle Ferrovie Nord può rivolgersi all'Info Point dedicato. Primo ingresso sulla destra lungo il corridoio d'ingresso. La scritta, a mo' di insegna, invita: "Se hai un attimo ti spiego". Eccoci. Dal lunedì al venerdì(dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30) per rendersi conto di cosa ci accade attorno. Dalle grandi opere, come il collegamento tra il terminal 2 dell'aeroporto di Malpensa e Gallarate o il potenziamento del nodo di Seveso, fino al rifacimento delle stazioni e agli aggiornamenti tecnologici e di sicurezza. Sono al momento 39 i cantieri in corso. Ferrovie Nord ha stipulato un contratto con la Regione che prevede 2 miliardi di investimenti per potenziare e ammordernare le infrastrutture, attività che si aggiunge alla manutenzione ordinaria della rete e alla gestione della circolazione dei treni.

L'Info Point Cantieri offre uno spazio aperto alla cittadinanza (per raccolta di domande, reclami, segnalazioni) che integra i canali di comunicazione già in funzione (sito internet, segnalazioni e reclami, messaggistica WhatsApp). Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti, l' ha definita "operazione trasparenza", "perchè al centro delle nostre attività ci sono le esigenze dei viaggiatori.

In questo modo chiunque può conoscere gli sforzi che stiamo compiendo per trasformare il sistema infrastrutturale, con importanti interventi su tutta la linea". In Lombardia circolano 2.400 treni e 5 milioni di persone ogni giorno si spostano con i treni regionali, il 30% degli spostamenti nazionali.